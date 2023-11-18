宏利Andrew. C團隊落實高效管理　創新模式滙聚專才　捕捉大灣區機遇

▲ Andrew Chow（左四）以「提供客源×專業培訓=業績」的管理系統，打造吸引各方專才的星級團隊。

疫情為環球經濟帶來衝擊，理財策劃行業難免受到影響，但獲邀加盟宏利SV Group的AC（Andrew Chow）團隊以專業及前瞻視野凝聚各方專才，建構「星」勢最強的夢幻組合，廣及大眾客戶與高端客戶，更朝向大灣區市場蓄勢待發。

SV宏星行政合伙人周永明（Derek）喜見SV Group AC團隊（下稱AC團隊）精英雲集。當中既有擅於策劃者，也有表達能力優異的大將之才；更有專業會計師，以至內地「高才」等， 加上能集各家之所長的軍師——Andrew Chow領軍，配合SV Group這個企業化平台，達成一支夢幻組合，為拓展兩岸三地市場鋪設康莊大道。

持多項專業資格 部署大灣區



「大灣區概念形成多年，過往理財策劃行業，主要聚焦於香港，其競爭愈趨激烈：而澳門、深圳市場的拓展，正為業界帶來新思維及新機遇，當中需要具備不同專業資格及考取牌照，並非所有業界團隊也能做到。」Derek稱，兼具各領域的專才、專業性與市場觸覺敏銳的AC團隊，成員中不乏具有多項專業資格，包括認證私人銀行家（CPB）、註冊會計師（CPA）、國際認證財務顧問師（RFC）、中國註冊理財規劃師（CICFP）、財富傳承規劃師（WSP）等，故很早已成功開拓內地的高端客群，為進軍大灣區市場奠下穩固根基。

SV 宏星創辦人陳志堅（Johnny）形容AC團隊與SV Group是強強結合，在這個擁有三千精英的企業化平台支持下，將可為這個年輕而具活力的專業團隊，在進一步擴展市場、增員及提升業績這三大領域更上一層樓。

綫上綫下聯動 發展客戶群



「Andrew極具市場觸覺，配合團隊滙聚多方專才，一方面與運動名牌等不同品牌合作，善用社交媒體作推廣，推出大量受歡迎的客戶活動，拓展大眾化及中產市場；另一方面又舉辦稅務講座等活動，吸引不少高端客戶，令業績保持增長動力。」Johnny續說，優秀的領袖正能凝聚目標一致的專才，令團隊不斷壯大之餘，專業水平同樣持續提升，這也是AC團隊的另一優勢。

Johnny深信AC團隊的前途無可限量，未來SV宏星將為他們安排更多本地以至海內外的講座活動，打造專業形象，力求吸引增員及更多高端客戶，全面進軍華人理財策劃市場。

服待型領袖 成就團隊每一人



有着前瞻視野和重視細節的宏利District Director Andrew Chow在管理團隊上有一套哲學，成功吸引了不同類型的人才加盟，並幫助團隊成員在財策路上走得更遠。他總結自己在理財策劃行業10多年的前綫經驗，發展出一套持之有效的管理系統：「提供客源×專業培訓=業績」。

「傳統理財顧問被『捽數』，要向朋友、家人開始銷售產品，又或是由Cold call、Road show等開始建立自己的客源，過程面對着大大小小的問題，新同事未必能夠適應，並持之以恒。」另一方面，作為心理學碩士和九型人格導師的他很相信好的團隊領袖不是複製一堆與自己很類似的成員，反而是要讓成員找到適合自己的方法，尤如自助餐，每一道餸菜也可以照顧到不同的食客，而好的團隊就要照顧到不同的同事。

作為領袖的Andrew為AC團隊打造了清晰的理念、務實的氣氛，吸納了多元化的人才，令團隊內部產生化學反應，成長得特別快。本着「服務型領袖」（Servant Leadership）的精神，Andrew認為領袖應該承擔着更多的義務和責任，他尤為重視團隊運作的系統和行政支援：「我相信將每件小事做好，將過程管理得好，預期的結果自然而然地發生，不需要『捽數』為同事帶來心理壓力。」

▲ Andrew打造網上資訊平台，接觸更多新客戶，透過中央分配客源的方式，破除傳統理財顧問大量時間見客卻沒有績效的窘局，強大的支援助新同事在起步階段建立信心。

增值服務創造客源 提升團隊專業



「近年理財策劃的產品受政府影響而變得『標準化』，公司之間的產品優勢變得大同小異，所以我們更要專注於自身的專業和產品以外的服務價值。」Andrew在疫情期間就留意到大眾對健康資訊的需求，積極創新，建立了Love Encore親子、健康及教育資訊平台。經過初期的默默耕耘，平台現時和醫療、教育機構合作，為讀者提供免費身體檢查、綫上和現場講座，更有親子活動體驗。發展至今，平台可以穩定提供每月平均400個客戶，成為團隊的資源，經中央處理，分配不同同事跟進，讓同事無後顧之憂，更用心地跟進每一位客戶。

▲ Love Encore健康及教育資訊平台提供多元化的親子活動體驗、講座、免費身體檢查等，為AC團隊建立客源。

Andrew深信，沒有最好的平台，只有合適的平台，透過這一種客戶引流的模式幫助同事在起步階段時，能夠更有信心，不會被少數不成功簽單的經驗打擊。另一方面，AC團隊提供的系統化培訓除了裝備同事之外，亦成為經理在招募上的大優勢。AC團隊每星期也會有不同的培訓題目，從高淨值客戶到大眾客戶的各種需要也可以照顧得到。Andrew更會親自為培訓課程把關，更會製作相關的drill、錄音、Power Point等，並放在網上平台讓同事可以全天候學習。

因材施教 發揮長處



在團隊中主力負責培訓的高級分行經理Kathy Chu本身是一位會計師，更曾經在大專院校會專業課程擔任講師，尤為擅長稅務知識。可能是因為在教育行業的背景，令Kathy特別重視對團隊成員的因材施教：「每位同事也不完全相同，也有不同的專業背景，所以不能夠以單一化模式帶領，要發掘同事的長處並加以發揮和指導。」她分享，有些同事並不是金融行業相關的背景，但是經過培訓之後也可以邁向專業。

除了固定的培訓之外，每個同事也有不同的性格，面對不同類型的客戶也需要對應的技巧，Kathy會細心發掘同事的長處加以發揮，更會陪同事見客，和同事1對1地進行個案研究，讓他們在工作上慢慢進步。團隊中的確有些同事是在其他公司被吸引而來，業績和招募也有倍數的增長。

▲ Kathy會留意市場發展的趨勢，並圍繞相關的主題為客戶提供增值服務。

問題解決者 照顧客戶需求



Kathy以往主要負責訪港內地人士之保險業務（MCV），是靠着自己會計師的專業背景幫助內地企業家客戶解決他們的需求。Kathy以「問題解決者」來形容自己，她特別看重團隊成員要有好的責任感和人品，站在客戶的角度幫助他們，而不是單純地推銷產品，並要求同事緊記「己所不欲勿施於人」。

「高端客戶最大的痛點離不開投資理財、身份策略、資產傳承和稅務規劃。我們會結合不同的策略夥伴，包括私人銀行、家族信託公司、會計師事務所、移民公司等，協助客戶設計最適合的方案。」Kathy尤為重視在過程中為客戶帶來增值服務，例如她留意到近年多了港人有意移民外地，很需要和稅務相關的資訊，因此每月為客戶舉辦一場稅務講座。「稅務是一個很大的議題，有很多需要注意的地方。一般的稅務諮詢價格比較昂貴，而我在講座上可以將複雜的稅務知道深入淺出地與客戶分享，我們的同事亦可以和客戶溝通，講解一些簡單的稅務問題。」

成就Top Agent 與Top Manager



分行經理Michelle Lau在海外UC Berkeley 本科畢業，及攻讀國內MBA回來港後，帶着自身的醫療資源，加入了理財策劃行業，並希望藉此將自己的資源最大化。Michelle在單人匹馬時，一直是行業「Top Agent」，兩年疫情中更成為全公司20,000多人中Top 50 producer。但是面對着發展路上的瓶頸——招募團隊，Michelle卻因為支援不足、制度問題等，讓她在建立團隊方便面卻步。

直到她加盟AC團隊，得到一個更大的平台，啟發了她建立團隊的無限可能。「在宏利透明化的招募制度和Andrew團隊的支持下，我在短短的一個半月就急速擴張到20人。」她的團隊成員有行家、私人銀行家、企業家、高才、IANG等等，大部分都是百大名校畢業、PHD學歷及在社會上有名望的人。她直言，在宏利透明的制度下，除了自身的業績，同事們都很積極建立自己的團隊。

同時，透過團隊推崇的「共享資源」和「企業家」模式，更鼓勵到同事發揮自己的獨特潛能和風格，用企業家的方式經營業務。「企業家的模式可以結合大家所長，令他們在方方面面也能為客戶提供最專業的一條龍服務，實現真正的團隊合作。」在AC團隊，格局的高度成功打破了Michelle以往對Top Agent和Top Manager二者不能共存的迷思。

▲ Michelle深信，選擇一個對的平台，比自己努力默默耕耘更重要。

裝備自己 捕捉內地商機



機會是留給有準備的人，Michelle與團隊成員除了保險牌的五牌在手之外，在基金業務方面，也好好運用宏利資產管理的平台，考取了證監牌照，給予客戶更廣泛的基金選擇。他們的視野亦不是局限在香港，更考取了中港兩地牌照，能幫助高淨值客戶處理香港、內地的資產，真正做到全面的資產管理。「國內的理財策劃行業發展迅速，我們可以發揮香港成熟有序的體系，為內地高端客戶提供專業服務。我很希望團隊成員在做好自己的業務之後，可以開始建立團隊，並與我們一起在大灣區再出發。」

Love Encore平台 帶動客源 助招募新人

Avis在財策行業工作了10年，取得了多年MDRT、COT成就。她曾經嘗試建立團隊，但是礙於缺乏系統幫助同事解決客源問題，令同事很快離開這個行業，熄滅了她帶領團隊的心。

偶然之下，她和Andrew交流時，了解到Love Encore這個親子、健康及教育資訊平台，憑着源源不斷的活動，為有志在理財策劃行業發展的同事帶來客源，解決了財策行業的痛點。Avis加盟了Andrew團隊後積極分享平台的優勢，短短兩個多月就已經建立了超過10人的團隊。「Love Encore平台是一個很有吸引力的因素，令我們從此專注於業務拓展和客戶服務，不用再擔心客戶來源的問題，亦可以利用Love Encore平台招募新人，建立理想團隊。」

培訓即學即用 創團隊100%MDRT佳績

以往一直單打獨鬥的Marcus，在幾年前被Andrew系統化管理模式吸引而加入。不是金融背景出身的他，透過專業培訓，成功跳出大眾市場，發展高端客戶市場，收入增長超過10倍，每年也簽下7位數字佣金的保單。這是Marcus以前從來不敢想像的結果，亦正是Andrew團隊帶給他的力量。

「除了固定的專業培訓，助我平日做好準備外，也有不同專業背景的同事陪同客戶面談，遇到任何背景的高端客戶，我們也有信心解決客戶的需求。」團隊的支持和培訓，提升Marcus的知識水平，服務的客戶愈來愈多，業務做得更好，他在這3年間招募了自己的團隊，在上一個年度，團隊更創下了100% MDRT佳績。

從新手到領袖 複製成功經驗

8年前，從事時裝貿易行業的Wing面臨工作瓶頸，偶然之下遇到Andrew。了解到未來10年財策行業的前景，她毅然辭職，投身財策事業。最初Wing沒有任何金融知識，只會處理保障類型產品。在Andrew的領導和Kathy指導下，開始對稅務、財富傳承規劃等有更全面的認識。

Wing更考取得了認證私人銀行家以及認可信託策劃師，專業的資格對她接洽個人客戶和建立團隊都大有幫助。Wing在8年時間，從新手到專家，從專家成為領袖，今年正在積極擴大團隊：「我相信成功可以複製。我在團隊分享經驗和知識，幫助每一位成員成長，以Give and Take作為在團隊中相互扶持和成就的基礎。」

發揮IANG優勢 聯通內地與香港

Mia是留港12年，已取得永久居留權的IANG，已有8年從業經驗，行業敏感度很高。疫情後她秉着以人為本的理念，結合後疫情時代保險市場的變化、從業人士與客戶的需求變化，選擇加入AC團隊：一個結合兩地優勢的綜合型團隊，提供頂尖本土支援，並專注發展大中華市場。「作為新港人，我們可充分結合內地與香港優勢，縮小兩地信息差，為客戶創造更多的價值。」加入宏利後，有AC大家庭的支持，Mia以Love & Sharing宗旨建立團隊，對個人和團隊發展充滿信心。她希望幫助更多IANG和新來港人士在財策行業少走彎路，發揮成員自身專長，如稅務、醫療、身份規劃、港澳教育等，為客戶提供一站式專業諮詢。

系統配合減少人才流失 兼顧團隊與業務

Shawn在財策行業接近10年，曾經也帶領過雙位數成員的團隊，但是他發現招募不是最困難，讓人才不流失才是重點所在。他發現挽留人才需要有一個很好的系統管理和培訓配合，才可以成功，但這正是一個中級經理單打獨鬥之下很難解決的問題。

在了解到Andrew為團隊建立出一套系統，兼顧持續提供客源和培訓，助團隊發展愈來愈好，他決定加入。「Love encore 平台為新同事自動引流潛在客戶，解決了客源問題，幫助新入職的同事建立人脈，擴大客戶群和業務。」而Andrew也為團隊提供了培訓和支持，幫助新同事提升自己的技能和信心，這令Shawn可以兼顧發展團隊和經營自己業務。



(特約)