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【證監入市】證監會54億元購入港島東中心12層　相當於儲備額近7成　梁鳳儀：符合注重環保的最佳作業方式

股市 18:06 2023/11/17

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證監會淡市入市買辦公室。太古地產 （01972） 公布，以54億元出售港島東中心42至54樓（不包括49樓），合共12層。證監會目前辦公室正設於港島東中心。

證監會儲備達79億元　購置將用27億、餘下一半使用外部借貸

據證監會年報，證監會於3月底儲備維持在79億元，其中34億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。不過，證監會表示，是次購置將從34億預留款項中撥資27億元，而餘額則以外部借貸支付。

證監會表示，有關樓層將作為該會永久辦公室，有關交易將在5年內完成。證監會目前正租用9個樓層，有關層數的購置將於2023年12月生效，而額外3個樓層將於2028年或之前完成購置。

證監會自1989年成立以來，過去曾4度遷址，前一次為2020年從中環長江中心遷至現址。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，證監會是次購置物業，既可投資於自置資產，亦無須再支付租金，長遠而言可節省成本，也可免卻遷址的不便和對營運的干擾，符合該會注重環保的最佳作業方式。

太古地產就表示，出售該項物業可獲得資金作一般營運用途，有關物業至6月底的應佔賬面值及獨立估值為52.81億元。公司預計，按法定基準計算，交易將帶來虧損3100萬元；若以基本基準計算，則估計帶來43.62億元收益總額。

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