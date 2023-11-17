汽車經銷商明年可在亞馬遜上賣車 現代汽車打頭炮

亞馬遜（AMZN）宣布將進軍汽車銷售領域，明年將允許汽車經銷商通過其網站銷售汽車，首先從韓國現代汽車公司開始。

盡管亞馬遜此前已經為汽車研究提供了數碼展廳，但從2024年開始的新舉措將使消費者能夠在亞馬遜上購買新車，並由當地經銷商提貨或送貨上門。

此舉預計將為消費者提供便利，並提高經銷商的知名度，現代汽車還將從2025年起在其汽車中集成亞馬遜的Alexa語音助手。

消息宣布後，汽車銷售行業的主要企業，如Carmax、Carvana、Lithia Motors和AutoNation等，股價都出現了5%至6%的下跌。

雖然亞馬遜進軍汽車銷售領域允許客戶在其平台上購買汽車，但最終的銷售商仍然是經銷商，這反映出現代汽車等傳統汽車製造商與經銷商之間保持着複雜的關係。

特斯拉和Rivian等電動汽車初創企業已經找到了在某些州直接向消費者銷售汽車的方法，相比之下，老牌汽車製造商在直接銷售新車方面面臨著法律和監管方面的挑戰。

然而，二手車的在綫銷售受到的監管並不嚴格，這為Carvana等公司直接向消費者在綫銷售二手汽車和卡車提供了便利。

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