半導體商應用材料受美國刑事調查 涉向中芯國際發貨

《路透》引述消息人士報道，半導體設備製造商應用材料（Applied Materials，AMAT）正面臨美國刑事調查，原因是該公司可能規避了對中國主要晶片製造商中芯國際 （00981） 的出口限制。

美國司法部正在調查應用材料在未獲得必要出口許可的情況下通過韓國向中芯國際發送設備的指控，涉及價值數億美元的設備。出於國家安全考慮，美國限制向中國運輸先進晶片和晶片製造設備。調查消息傳出後，美國最大的半導體設備製造商應用材料股價下跌了7.3%。

總部位於加州聖克拉拉的應用材料於2022年10月披露，該公司收到了美國馬薩諸塞州檢察官辦公室的傳票，內容涉及向中國客戶的某些貨運。

該公司表示，正在與政府合作，並承諾遵守全球法律，包括出口管制和貿易法規。

調查涉及該公司在馬薩諸塞州生產半導體設備，將其運往韓國，然後再運往中國的中芯國際。

據稱，中芯國際於2020年12月被列入美國商務部的「實體名單」，由於擔心其與中國軍方的關系，對該公司的出口受到限制。

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