保育團隊發掘皇都三處「小上海」遺跡　昔日巨星殿堂「璇宮樓」重現

位於北角的皇都戲院，為一級歷史建築，早前獲新世界（00017）收購，並於2020年展開6年的復修及保育計劃。資料顯示，皇都戲院從50年代起見證北角變遷，亦是多名中外殿堂級音樂家的表演場地，但其後經歷多番內部改建，致面目全非。不過，近日隨着復修工程開始，保育團隊發現皇都有三處遺跡，可反映昔日「小上海」中西交匯、紙醉金迷的獨有面貌。

保育團隊在地基某處發現一節彎曲牆壁，翻查當年圖則，正是璇宮樓夜總會的建築遺跡。資料顯示，璇宮樓於1955年開業時，除了是主打川菜的餐廳，亦曾是不少頂級歌手演出之地，如方逸華、張露、顧媚等，來自上海的殿堂級歌后潘迪華首次登台亦是於璇宮樓，足證皇都當時是頂級表演及娛樂場所。

保育團隊亦發現兩處皇都戲院的設施遺跡，可見當年是為上流階層而設，包括三樓超等座旁的梯間，發現一部奧的斯（OTIS）手動升降機，用以便利超等座顧客上落。當年戲院有此設施甚罕有，如今手動升降機在香港亦碩果僅存。而在地下基座部分圓柱，亦發現提醒泊車於適當位置的標示，證明當年皇都宣稱設有遠東首個有蓋停車場確曾存在，方便當年駕車的上流階層前來皇都戲院。

為了提高外界對皇都戲院的認識，新世界本月在位於中環新世界大廈的私人會所HKGTA Town Club，舉辧《皇都之夜2023》沉浸式歌舞晚宴，並由恒生銀行冠名贊助，邀請商界、演藝、文化界等人士出席。而晚宴將以過去三年搜集的皇都歷史資料為藍本，邀請千禧世代的舞者及音樂團隊，創作以五十年代為背景，一位來自上海的年輕舞者來港實踐表演夢想的故事，透過《夜上海》、《給我一個吻》等名曲，配以各種舞蹈，向皇都「小上海」歷史致敬。

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