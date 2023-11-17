Balenciaga出7200蚊浴巾裙 IKEA賣平價同款「抽水」

西班牙奢侈品牌Balenciaga日前推出一款，價格達925美元（約7,215港元）的半身裙，設計如裹起一條浴巾。家具品牌IKEA（宜家家居）則乘機「抽水」，宣傳一款售價僅為16英鎊（約155港元）的同款裙。

【以巴戰爭】TikTok瘋傳拉登《致美國的信》衛報下架原文 【下一頁】

「浴巾裙」來自Balenciaga的2024年春夏系列，周二（14日）起於品牌官網開始預售。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

這款裙採用百分百純棉布料製成，內部腰線設有有兩枚扣環，並配有一條可調節腰帶。裙的內側有帶扣，正面則有同色系的Balenciaga標誌刺繡。

這款商品於網上引起熱烈討論，有網民嘲笑「浴巾裙」設計似足自己家中廁所那條浴巾。

【以巴戰爭】FBI憂 哈馬斯或啟發犯罪者襲美 【下一頁】

IKEA英國分公司也在社交平台Instagram發布照片，稱要隆重推出全新的VINARN浴巾裙，更指這款是2024年春季必備時尚單品。

從照片可見，IKEA的浴巾裙和模特兒造型，都與Balenciaga幾乎如出一轍。

不少網民都力讚IKEA相當有創意，指無需支付昂貴價錢就可購買奢侈品同款。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲