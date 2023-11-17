英國10月零售額意外下降0.3% 生活成本及潮濕天氣或成原因

英國周五（17日）的官方數據顯示，由於消費者留在家中，10 月的零售額意外下降，這是經濟面臨的一個新的警示信號。

英國國家統計局（ONS）稱，零售銷售量月環比下降0.3%，而9月修正後的降幅為1.1%，比最初估計的更差。接受《路透社》調查的經濟學家曾預測，10月的銷售量將較上季增加0.3%。

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總體而言，這些數據符合英國經濟日益暗淡的前景，經濟成長停滯不前，強勁的價格壓力正在減弱，盡管速度緩慢。投資人認為，這些因素將迫使英國央行明年降低利率。

國家統計局表示：「零售商認為，生活成本、人流減少以及下半月的潮濕天氣是導致零售額下降的原因。」除汽油外，銷售量較上月下降 0.1%。 數據也顯示，第三季的銷售量有所下調。

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EY ITEM Club 顧問公司首席經濟顧問馬丁貝克（Martin Beck）說：「利率上升的影響正在擴大。但零售商並沒有失去支撐。短期內，隨著近期油價下跌導致零售價下降，10 月燃料銷售疲軟的拖累可能會扭轉。」

鑑於英國在第三季避免了經濟萎縮的微小差距，周五的數據顯示國內生產毛額（GDP）有可能被下修至負值。與去年同期相比，零售銷售額下降了2.7%，這項結果比《路透社》調查的任何經濟學家預測的都要糟糕。零售銷售量已跌回2018年的水平。

盡管如此，零售商們仍希望關鍵的聖誕節交易期能帶來更好的表現。最近的經濟數據和消費者調查都不樂觀，但包括Tesco（TSCO）、Sainsbury's（SBRY.L）、Next（NXT.L）、Primark（ABF）和瑪莎百貨（MKS）在內的主要零售商都對聖誕節前的前景充滿信心。

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責任編輯：張瑋婷