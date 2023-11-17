【美股焦點|MSFT】微軟證實將Copilot AI帶到Win10　美股盤前刷新新高

▲ 【美股焦點|MSFT】微軟證實將Copilot AI帶到Win10

外界看好愈發看好微軟（Microsoft，美：MSFT）人工智能（AI）應用潛力，微軟近期股價屢創新高。微軟最新證實，將在上一代桌面應用系統Windows 10引入Copilot AI ，Win10版Copilot會先行開放預覽版予Insiders 使用，其後逐步開放至Win10家用版和專業版用家。

微軟表示，Copliot的功能按鈕將會在工作列的右側出現，啟動後不會與桌面內容或與現有已打開視窗重疊。

根據微軟的規劃，Copilot 預覽會率先於未來數月在北美、亞洲及南美部分地區上線，之後再進一步擴大範圍。

微軟周五美股盤前股價繼續造好，最新升約0.35%，報377.49美元，若開市時保持有關升幅，將會是微軟股價的即市新高。

雖然微軟於2021年已推出最新一代Win11，但Win10目前全球月活躍用戶逾10億，將Copilot下放至Win10，將有利Copilot 用家基礎大增。

微軟目前擬繼續為Win10提供支援，直至2025年10月14日。

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編輯：麥德銘