【港元定存】3個月港元定存6.8厘再破頂 穩袋8500元利息賺聖誕大餐

▲ 3個月港元定存再爆破頂息

1個月港元拆息突破5厘，適逢滙豐於上周四(11月9日)突擊後至今仍掀加息潮，本周有8間大小銀行一面倒加港元定期存款息，較上周僅5行加為多；包括恒生提高3個月0.2厘，新息率至4.7厘，半年調升0.1厘至4.6厘，追貼龍頭發鈔行，以及華僑銀行突推6個5厘或以上超高息。

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可是，自從周二(14日)美國公布通脹遜預期，市料12月14日聯儲局將連續3個月凍息，美元失守105，港滙轉強創3個月新高，這兩天港銀普遍收手，僅華僑銀行出擊；市料同業伺機休戰，留力至本月底才出擊。

本周有變化的定存息*

銀行 定期存款利率(厘) 2個月 3個月 半年 1年 招商永隆 2.85

(+0.15) 建行亞洲 4.6

(+0.05) 恒生 4.7

(+0.2) 花旗 手機或網上銀行

4.78

(+0.17) PAOB 4.8

(+0.1) 4.8

(+0.1) 大眾銀行 4.9

(+0.2) 集友 108天

4.95

(優惠延至11月22日) 華僑 168天

5.3 大新 6.8

(+0.4) 註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

■PAOB續勇進搶存 半年及1年4.8厘晉級榜首

11月已踏入下半場，本周搶存戰有3大看點︰

(1)大行發功：恒生追加存息跟貼母公司，但中銀香港及渣打再未如過往追貼睇齊。

■華僑銀行突推6個超高息 168天享5.3厘

(2)再有破頂息：大新加一般客戶3個月0.7厘至4.8厘，稅貸客獲加息2厘，新息率6.8厘為創新高息率；如以存款上限50萬元計，賺息8,500元贏聖誕大餐。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，加定存年利率乃因應市況而作出適當調整；該行仍會繼續提供最佳服務、產品及計劃，供客戶作選擇。

此外，今天(11月17日)連環推6個特惠息的華僑銀行，分別為：168天(約5.6個月)享5.3厘，若以半年期計為全城最高；以及138天有5.1厘等。

(3)虛銀續燒錢：開業3年仍虧損的虛擬銀行，燒錢谷客重演臨近年尾搶存，比方：PAOB連續兩周出招，新近把4個月、半年及1年期加至4.8厘息；半年及1年期皆追貼富邦而稱冠。若單以4個月的4.8厘計，更是新息王，撼贏恒生的4.7厘。

■大新連環加息 雄霸3個月冠亞季軍

高息榜：

7天最高息： 滙豐13厘

滙豐13厘 1個月： 眾安及滙豐10厘

*眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1,000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠剛延至11月底

*滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

眾安及滙豐10厘 *眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1,000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠剛延至11月底 *滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元 3個月： 大新6.8厘(稅貸客)、5.1厘(VIP客新錢)、5厘(VIP客現有資金)

大新6.8厘(稅貸客)、5.1厘(VIP客新錢)、5厘(VIP客現有資金) 4個月： PAOB4.8厘

PAOB4.8厘 半年： PAOB、大眾銀行及富邦4.8厘

PAOB、大眾銀行及富邦4.8厘 9個月： 華僑銀行4.65厘

華僑銀行4.65厘 1年： PAOB及富邦4.8厘

PAOB及富邦4.8厘 兩年：Mox3.8厘

花旗料今年全年GDP升3.6% 高於政府3.2%預測

專家預計，臨近年結料港銀再積極加定存息，憧憬本港經濟逐漸復甦，貸款有需求。政府剛把今年GDP預測由原本升4%到5%，下調至只得3.2%，惟美資大行仍維持今年較樂觀的3.6%預估。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第4季實質GDP預測為按年增長5.7%；今年全年料升3.6%、明年再升3.5%。此外，第4季CPI預測為按年增長2.1%；今年全年通脹料升2.3%，明年再升2.7%

■凍資王藥明合聯逾百億元回籠 拆息仍轉升

作為今年IPO「凍資王」及「人氣王」(逾3.7萬人認購)的藥明合聯，鎖資逾百億元已解禁，但拆息仍轉升，1個月拆息為5.03厘。惟須注意，下周三(22日)港交所新股結算平台FINI啟用，屆時將以新的資金預付模式進行，結算參與者只須預繳公開招股中可獲配發最高股數的金額，毋須為超額認購的注碼鎖定全數資金；意味整個lPO認購過程，理論上再沒有巨資遭「凍結」，「凍資王」恐成絕響，市料借孖展的股票錢不易再扯高拆息，變相令年尾例旺的加息搶存戰急降温。

■恒生加3個月及半年息 追貼滙豐

檢視大行的最新情報，中銀香港向特選客戶提供Super秋冬賞，11月29日前以合資格新資金開立定存，可享特優年利率4.55厘。另市傳渣打調低特選大戶的「枱底價」，3個月現為4.65厘、半年4.8厘，較上周兩存期皆享4.9厘低；以及1年僅3.7厘，上周仍高達4.55厘。惟未悉上述特惠息是否仍續有，故不放在比較列。

比拼4大行的公開牌價息：

7天： 滙豐13厘、恒生10.9厘、中銀及渣打10厘

滙豐13厘、恒生10.9厘、中銀及渣打10厘 3個月： 滙豐及恒生4.7厘、中銀及渣打4.5厘

滙豐及恒生4.7厘、中銀及渣打4.5厘 半年期： 滙豐及恒生4.6厘、及中銀及渣打4.5厘

滙豐及恒生4.6厘、及中銀及渣打4.5厘 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

■眾安延1個月10厘息至本月底

單以虛擬銀行相較量，本周僅兩行出招：平安壹賬通(PAOB)連續兩周加息，調升4個月、半年及1年0.2厘至4.8厘；單以半年期計重奪榜首，險勝富融(Fusion Bank)及理慧(Livi Bank)的4.7厘。眾安(ZA Bank)把1個月年息10厘延長至11月底。

比拼虛銀長短息王：

7天： 富融10厘，10月26日推，須先把人民幣或美元兌換作港元，獲1張加息券，門檻10元起；如以兌換為100萬港元計，網站指賺息1,912元

富融10厘，10月26日推，須先把人民幣或美元兌換作港元，獲1張加息券，門檻10元起；如以兌換為100萬港元計，網站指賺息1,912元 1個月： 眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘

眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘 3個月： 理慧4.6厘

理慧4.6厘 4個月： PAOB4.8厘

PAOB4.8厘 半年期： PAOB4.8厘

PAOB4.8厘 9個月： 天星及匯立4厘

天星及匯立4厘 1年期： PAOB的4.8厘、跑贏富融及匯立的4.7厘、天星的4.05厘、Mox的4厘、理慧3.4厘、以及眾安3.01厘

PAOB的4.8厘、跑贏富融及匯立的4.7厘、天星的4.05厘、Mox的4厘、理慧3.4厘、以及眾安3.01厘 兩年：Mox3.8厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券優惠至今年底。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君