【餓「新」嘗啖＠iM網】 蟹是故鄉甜 來港依然香

剛從上海回來。四日遊吃足兩日蟹，還專程坐車到陽澄湖探訪蟹本尊，牠們被安排在一個個偌大的鐵籠裏，秩序井然地沉放湖底，現捉現綁現蒸，就地拆蟹，就有這種儀式感。

心理作用嗎？陽澄湖的大閘蟹覺得真的較為鮮甜，就連腳趾肉，也能吃出鮮味。膏嘛，就更肥美香濃，那黃白膏簡直就是黃金比例，應黃則黃，應白則白，固體白與流沙黃各據勝場，又彼此匹配，入口又黏又香，人間美味，我喜歡薰一滴醋，覺得更能提昇膏的精華，大家聚精會神拆蟹食蟹，讚不絕口，一年的等待，一頓肥美的大閘蟹已得到滿足。老闆說他家的大閘蟹5兩半，但怎麼看都比吃過的7兩蟹更大，原來他們一斤是10兩，那就是一隻超過半斤了。

來到陽澄湖，過百家林立的蟹舫，我們挑了朋友介紹的馮家莊，除了肥美的大閘蟹外，還有很多地道的農家菜：如陽澄湖螺絲，像田螺又花螺，惹味好吃，送酒最適合。又像鹽水蝦，小小的一隻河蝦，肉鮮彈牙，美味。很喜歡他們的素炒水芹，這水生野芹和我們吃的芹菜有所不同，爽口又軟嫩帶點清香味，完全是大閘蟹的頓號，停一停，讓胃竭一竭，再拆過。

回來香港，正對大閘蟹念念不忘之際，朋友約去浙江軒，欣然赴約。心裏早作準備，珠玉在前，不要對蟹過高要求。沒想到這晚的大閘蟹非常有水準，上海美妙的蟹記憶，又回來了。同樣是黃白膏比例完美，同樣鮮甜味香，配上古越龍山的花雕，無得輸，整間大廳都飄盪着誘人蟹香酒香，怎不醉人？

浙江軒由一班浙江人經營，開業翌年便奪得米芝蓮一星，至今11年沒有間斷，都說創業難守業更難，11年蟬聯佳續，沒有努力與水準是不可能的，就連他們的擺設掛畫，都十分講究，既有古典風情又有藝術氛圍，不失氣派。

這晚除了大閘蟹好得外，其他菜色也做得好好。就說前菜吧，醬香蘿蔔乾切成長條，皮肉相連，吃起來有軟有硬更為爽脆。長江燻鱼入口暖暖的，一吃就知是即做，先炸後熏再伴以自家醬料，外皮酥脆，但內裏依然柔嫩细腻，還有淡淡的煙燻香，好有驚喜。

蟹粉大排翅是我的最愛，蟹粉足料，翅針浸發適中，碟下有火熱着，吃到最後一口都仍熱乎乎的，調味剛好，不用再加醋。砂鍋蟹粉菜飯亦十分出色，白菜粒粗切，咬出菜的甜味，配合飯焦，暗香自來，雖然好飽但都全鍋清空。

這一餐，可說延續了上海美妙的蟹之旅，太有口福了。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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