【玄人‧峰語@iM網欄】等見彩虹天 要相信自己的選擇



人們找師傅們算命、睇風水，主要目的是希望趨吉避凶，起初我學命理的目的，都是衝著這目標而來的。然而，隨著自己累積了不少的人生經驗，加上對玄學意義有更深的體會，自己對於趨吉避凶有一個新的領悟及睇法。



即使大家相信「一生都是命，本點不尤人」的宿命論，也不代表做人是完全被動的。之前我曾跟大家講過，一個人的命運是由兩大部份組成：一是系統性結構，二是非系統性結構。前者就是宿命的主體，大意是人生很多東西都是「整定」的，如果命中要應是避不開的，例如是否天生是否富貴貧賤、是否有先天殘缺大病......；後者是我們可以透過人後天的人為努力，可以去改善改變命運，例如努力學習上進，以知識可以改善生活。不論是系統還是非系統命運結構，做人都是避不開去面對命運安排，重點是我們應以什麼態度去應對?

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自己算過為少命例，不論是什麼人種、什麼年齡層，都是處於「人生不如意事十嘗八九」的狀態:小時面對學業難題、少年面感情煩惱、畢業後面對前途問題、步入中年面對家庭工作壓力等。人的習性是當面對問題時，會用放大鏡去睇事情，而且更傾向看壞的一面放大，為了令自己避免痛苦及難關，總希望趨吉避凶。然而，我們不妨細心回想，我們年輕時經歷的所為不如意事或者是困難，今日回到頭一看真的只是小事一則。反過來說，有時正因為經歷過這些困難，人生才上到寶貴的課堂，為往後的成功舖路。因此，有時客人問我如何寺避凶，我認為一些無傷大雅的挫折，真的無謂去避，正面去面對反而最終有所得著。



可惜是，這一世代的人慣了物質豐盛的生活，抗逆能力是比較弱的，最好是一生無風無浪，福星高照，可惜是人無遠慮，必有近憂，世上有幾多人真的可以一生風平浪靜呢？正因為人人怕逆境、怕失敗，所以希望作任何選擇前可預視事件的發展，從而選擇一條易行的路。當然，人沒有水晶球，人生旅程只有一次又一次的選擇，但絕大部份人都會後悔既有的選擇，主因「幻想」總是美好的，只要是沒有揀選擇，結果都一定是好的。如以命理角度而言，人生是沒有如果的，如果有如果，我幾敢肯定結果性質是一樣的，只是表徵以不同方式表現出來而已，因為萬物本身是一體兩面，與半杯水道理一樣，今天你認為錯的選擇，如果當日你挑的是另一選擇，今天的結果仍會是一樣的。因此，如果今天的你在困苦中打轉，老是想「早知今日，何必當初」，我勸你還是不要鑽進牛角尖去。



做人本身的選擇不多，懂得做選擇的人更少，如果今天你仍活著、健康、仍有自己的興趣及完成到自己想完成的目標，那就代表你當日已選對了，千萬為要為一時的低潮去質疑自己，因為我相信只要不是一個絕差的大運及下等的命格，基本上都是等見彩虹天。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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