【阿里巴巴】阿里市值單日蒸發逾1600億　蔡崇信從容不迫現身香港活動、「樂意提及我犯的錯」

阿里巴巴 （09988） 周四公布業績的同時投下多個震撼消息，港股承接ADS股價大幅走弱，全日股價累近10%，以73.25元創下年內收市新低，市值單日蒸發1660億元。不過，最新股價波動似乎無影響阿里巴巴主席蔡崇信心情。蔡崇信周五出席在香港文化中心海旁舉行的第六屆阿里巴巴創業者基金／滙豐JUMPSTARTER 2023環球創業比賽總決賽，面上表情亦一貫輕鬆自信，並與來賓合照合照。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

蔡崇信在活動中表示，去年 ChatGPT 推出是AI領域分水嶺，突然之間，電腦不僅可以處理數據，還可以處理知識。蔡崇信認為，AI 與人類肯定存在競爭因素，人類所做的很多事情都可以被機器取代，但人類的偉大之處在於適應環境的適應性，非常高的情緒智商。

蔡崇信表示，以年底績效評估為例，進行這些對話在情感上是一種負擔，因為你有時要傳達一個糟糕的信息，但你傳遞的方式取決於他們對此的反應，包括閱讀面部表情、垂下肩膀等，然後你必須更溫柔地傳遞訊息，「我認為，如果人工智慧能做到這一點，它就和人類一樣。那我就只能說算了吧。每個人都應該辭掉工作回家。」

蔡崇信又稱：「我很樂意提及我所犯的所有錯誤，阿里巴巴，或公司的錯誤，實際上，我學到最多是當我參加體育運動時。」他透露，自己高中時曾被棒球隊、游泳隊、曲棍球隊淘汰了，但學會如何重新站起來，自己鼓勵所有的孩子參與運動，學習堅持韌性，如何在團隊中領導和跟隨，如何以人為本。

阿里巴巴業績相關報道：

相關文章：

【金發局】香港財富傳承學院正式成立、諮詢委員會雲集頂級富豪 正大蔡崇信也有代表？

【阿里巴巴9988】浙江省委書記易煉紅與阿里新班子座談 蔡崇信、吳泳銘現身出席

記者：李哲毅