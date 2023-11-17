hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【阿里巴巴】阿里市值單日蒸發逾1600億 蔡崇信從容不迫現身香港
股市 17:11 2023/11/17
阿里巴巴 （09988） 周四公布業績的同時投下多個震撼消息，港股承接ADS股價大幅走弱，全日股價累近10%，以73.25元創下年內收市新低，市值單日蒸發1660億元。不過，最新股價波動似乎無影響阿里巴巴主席蔡崇信心情。蔡崇信周五出席在香港文化中心海旁舉行的第六屆阿里巴巴創業者基金／滙豐JUMPSTARTER 2023環球創業比賽總決賽，面上表情亦一貫輕鬆自信，並與來賓合照合照。
蔡崇信將在JUMPSTARTER總決賽中致辭。
阿里巴巴業績相關報道：
- 阿里巴巴新CEO首份業績：推倒盒馬阿里雲IPO 第三季盈收符預期、股價照跌10%創今年低
- 阿里巴巴停分拆令券商失望 一文看清大行最新目標價、大摩：不再視為首選
- 阿里巴巴破天荒派息、股息率超騰訊 螞蟻集團盈利倒退65%實為大升？
- 蔡崇信預告阿里巴巴變現非核心資產 CEO吳泳銘揭各業務未來核心戰略
- 馬雲家族信託擬出售1000萬股阿里巴巴ADS 涉資8.71億美元
相關文章：
【金發局】香港財富傳承學院正式成立、諮詢委員會雲集頂級富豪 正大蔡崇信也有代表？
【阿里巴巴9988】浙江省委書記易煉紅與阿里新班子座談 蔡崇信、吳泳銘現身出席
記者：李哲毅
看文章 ・ 賺取 ET Points