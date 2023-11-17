  • 21°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴】阿里市值單日蒸發逾1600億　蔡崇信從容不迫現身香港

股市 17:11 2023/11/17

分享：

分享：

【阿里巴巴】阿里市值單日蒸發逾1600億　蔡崇信從容不迫現身香港

阿里巴巴 （09988） 周四公布業績的同時投下多個震撼消息，港股承接ADS股價大幅走弱，全日股價累近10%，以73.25元創下年內收市新低，市值單日蒸發1660億元。不過，最新股價波動似乎無影響阿里巴巴主席蔡崇信心情。蔡崇信周五出席在香港文化中心海旁舉行的第六屆阿里巴巴創業者基金／滙豐JUMPSTARTER 2023環球創業比賽總決賽，面上表情亦一貫輕鬆自信，並與來賓合照合照。

蔡崇信將在JUMPSTARTER總決賽中致辭。

阿里巴巴業績相關報道：

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港快推出亞洲首條沙特ETF　ETF通繼續買不到？

相關文章：

【金發局】香港財富傳承學院正式成立、諮詢委員會雲集頂級富豪　正大蔡崇信也有代表？

【阿里巴巴9988】浙江省委書記易煉紅與阿里新班子座談　蔡崇信、吳泳銘現身出席

記者：李哲毅

美股 港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【2023稅貸戰】 專家醒借稅貸6大賺盡貼士 免中伏捱貴息36厘

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款