【以巴戰爭】TikTok瘋傳拉登《致美國的信》衛報下架原文

以巴戰爭持續之際，基地組織（al-Qaeda）已故領袖拉登（Osama bin Laden）多年前為911襲擊辯護的《致美國的信》，突然於社交平台TikTok瘋傳。TikTok隨即將涉事內容下架，而英媒《衛報》也於網站刪除該信原文。

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拉登2002年寫下《致美國的信》（letter to America），試圖為策劃911事件殺害美國平民的行為辯護，在信中分別提及以色列19次和猶太人10次。

他在信中發表反猶太言論，形容以色列的創建和延續是必須消除的一大嚴重罪行。他指控美國支持以色列，並資助壓迫巴勒斯坦人的行動。

有人趁以巴戰爭，於TikTok發表分析及回應《致美國的信》的影片，逐漸引起關注。截至周四（16日），帶有#letteroamerica主題標籤的影片於平台已錄得過千萬瀏覽次數。

美媒CNN報道，數十名美國年輕人在TikTok發布影片，稱對拉登表示同情。有用戶甚至聲稱，如果人們將拉登稱為恐怖分子，美國政府也是恐怖分子。

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TikTok周四發聲明表示，平台正積極刪除有宣傳拉登這封信的影片，指這些影片顯然違反平台有關恐怖主義的規定。

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）批評，平台傳播危險且令人厭惡的胡言亂語，要求封禁或強制出售TikTok。

《衛報》旗下《The Observer》早於2002年11月24日，刊登《致美國的信》全文翻譯版本。但由於這封信在網上廣為流傳，《衛報》宣布已於周三（15日）將該文下架。

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責任編輯：鄭錦玲