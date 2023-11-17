【2023稅貸戰】 專家醒借稅貸6大賺盡貼士 免中伏捱貴息36厘

▲ 稅貸息率的高低差距甚大

個人稅務貸款戰已開打逾個半月，檢視已出招12間金融機構，皆標榜最低息，惟專家提醒，想借稅貸平錢及賺盡着數有6大注意，以免中伏闖誤區，誤借36厘捱貴息︰

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(1)息率計法有差異：銀行的稅貸息是否已包括手續費及現金回贈等，做法各異。舉工銀亞洲為例，豁免貸款全期手續費。反觀，第2大低息的信銀國際，旗下「$mart Plus」最低息為1.65厘，息率已包括0.5%手續費，但須是「出糧plus」客戶；若非指定客戶，或要繳1萬元。

■滙豐稅貸息不計回贈及獎賞錢 息率由1.68厘增至2.25厘

同樣，第3大低息是滙豐1.68厘，以借150萬元及1年還款期計，息率已包括現金回贈2,500元及信用卡獎賞錢2,000元；撇除此優惠的息率為2.25厘。

(2)大額借貸才享平息：通常有固定收入的高薪族，較易成功申請大額稅貸，盡享低息優惠，例如中銀香港的1.78厘，網站顯示須中銀私人財富客戶等特選客戶，底薪要求料8萬元；在滙豐借到1.68厘的月薪料至少6.52萬元。

(3)小額借貸息率或須36厘：普羅大眾的納稅區間較多在10萬到20萬元，息率動輒逾5厘。

*借10萬元及以1年還款期計：工銀亞洲稅貸息3.81厘、恒生及東亞5.63厘、大新6.09厘、中銀6.41厘、滙豐9.35厘

*借20萬元及以1年還款期計：工銀亞洲3.81厘、上商3.98厘、恒生5.18厘、中銀5.36厘、東亞5.63厘、滙豐8.89厘

■花旗借10萬及18個月還款 息率35.78厘

花旗網站顯示，如借10萬元以18個月還款計，息率最高更達35.78厘；恒生的高低息率差距更大，由1.66厘到36厘，華僑信用財務亦由1.68厘至36厘。

(4)標榜零息绝非無本生利：今年兩行以零息作招徠，大新今年劈至零息，惟要求全新貸款客，且限借1萬到10萬元，或最高貸款額為稅額1倍；借10萬會於明年8月前以現金回贈1,622元。

■大新零息稅貸 須同時借另一筆較貴息私貸

申請人須同時借入另一筆不少於稅貸的借款，且在明年8月前維持兩個有效借貸戶口：交稅「快應錢」、以及分期「快應錢」；後者屬大新的私人貸款，息率變為5.68厘。

至於借50萬元或以上，大新須特惠客戶，息率逾5厘；最平息須借200萬元，也要2.49厘，齊以半年還款期計。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，稅貸自推出以來，反應較去年熱烈，平均貸款金額及還款期暫時與去年相若。

■華僑信用財務即供免息 手續費至少1.46%

華僑信用財務的即供免息須付手續費，最低為每年貸款額1.46%。

(5)加息環境平錢成絕響：今年逾六成業界的稅貸息已加價，加幅最勁是東亞，較去年調高4.31厘；第2勁是上商，升1.6厘。兩行鮮有採一口價，東亞無論是借5,000元到400萬元，皆享5.63厘；上商借20萬至200萬元，亦以均一價3.98厘計。

■東亞稅貸息5.63厘貴絕全城 但明碼實碼啱大小戶

東亞回應本報查詢指，該行全新稅貸提供劃一息率及高貸款額，簡單直接且透明度高。由即日起客戶成功申請及提取稅季貸款，均可享劃一每月平息 0.25%及0%手續費。是次計劃不限於指定客層或特選客戶，貸款額更低至5,000元，最高為400萬元；還款期由12個月至60個月。

東亞發言人補充， 為協助客戶輕鬆渡過稅季，劃一息率可令更多客戶受惠，有別於市場上其他低息稅季貸款因附帶特定條款及限制。

上商回應指，該行稅貸定價強調明碼實價，讓客戶清晰易明。

(6)賺現金回贈須拖長還款期：業界除了鬥低息外，亦以現金回贈谷客，但一般來說要攤長還款期才取得最高回贈；可是，年期愈長，將影響個人的信貸紀錄，提早償還須罰賤。

舉獎賞最豪的信銀國際「$mart Plus」為例，總值18,800元，須經電子渠道遞交申請：當中包括現金回贈14,800元，須至少借150萬元、以及60個月(即5年)還款期計。

另外兩大着數：「出糧plus」客戶額外享3,000元現金回贈；持有指定信用卡有機獲1,000元免找數簽帳額，還款期也要兩年。

那邊廂，花旗向全新客戶提供8,000元現金券迎新優惠，須借150萬元及以兩年還款期計，且要求3大類大戶貴客：

*花旗私人客戶(保持戶口結餘800萬元)

*或Citigold客戶(保持戶口結餘150萬元)

*或Citi ULTIMA卡持有人

■中銀推出稅貸首月 電子渠道申請急增5成

另方面，中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華今天(11月17日)表示，該行於9月底率先推出中銀分期「易達錢」稅季貸款，實際年利率低至1.78厘，並特別提供特快網上批核服務。稅貸推出後首月，經電子渠道貸出金額較去年同期增長逾5成，申請宗數 亦顯著增加。由於客戶反應熱烈，將延長優惠期，並加推電子渠道專屬優惠。

中銀分期「易達錢」稅季貸款的貸款額高達400萬元或月薪18 倍（以較低者為準），還款期長達60個月。由即日起至2024年1月3日，客戶經電子渠道申請貸款， 並於1月31日或之前成功提取貸款，即可享6,000元現金回贈；另經指定宣傳渠道申請並輸入優惠碼，提取貸款後更可獲額外500元現金回贈，總回贈金額高達6,500元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君