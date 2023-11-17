歐盟已達成協議修訂廢物運輸法規 停止出口到無法妥善處理廢物第三國

歐盟議會周五（17日）表示，歐盟立法者和成員國已達成協議，將修訂該集團的廢物運輸法規，停止向無法妥善處理廢物的第三國出口某些類型的廢物。

議會表示：「某些非危險廢物和非危險廢物混合物等將只允許出口到那些同意並滿足以無害環境的方式處理此類廢物的標準的非經合組織國家 。」議會還補充說，遵守國際工人權利的情況也將被納入考慮範圍。

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歐盟委員會在 2021 年提議修改歐盟關於廢棄物運輸的規則，使成員國更難將垃圾運往貧窮國家。丹麥立法者佩妮爾-魏斯（Pernille Weiss）在一份聲明中說：「歐盟將禁止向非經合組織國家出口塑膠垃圾，從而最終承擔起對其塑膠垃圾的責任。」

議會表示，歐盟國家必須在立法生效後兩年半內停止向貧窮國家運輸塑膠垃圾，並補充說，向經合組織（OECD）（世界主要富裕國家集團）內國家出口塑膠垃圾的規定也將收緊。

前幾年，歐盟約有一半的廢棄物出口到了廢棄物管理規則比歐盟更弱的非經合組織國家，這實際上是將歐盟的污染運到了國外。

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記者：張瑋婷