日本10月出口連續第二個月成長 經濟學家：出口或等到明年年中才見底

日本10月出口連續第二個月成長，但由於外部需求疲軟對貿易依賴型經濟造成影響，運往中國的晶片和鋼鐵出貨量大幅下降，令出口成長大幅放緩。

財政部周四（16日）公佈的數據顯示，10 月出口年增 1.6%，快於《路透社》調查中經濟學家預期的 1.2% 增幅，但低於 9 月 4.3% 的增幅。出口疲軟使日本刺激經濟成長的努力變得更加複雜，而內需低迷也對疫情後的復甦帶來壓力。

伊藤忠經濟研究所首席經濟學家Atsushi Takeda表示，「隨著中國經濟觸底，美國和歐洲的需求放緩，我們的出口需要等到明年年中才能見底。」但他認為，在那之前，日本將需要依靠消費和資本支出來彌補這一不足。

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由於缺乏成長動力，一些經濟學家警告日本可能陷入技術性衰退，連續兩季出現萎縮。周三（15日）的數據顯示，日本經濟在七月至九月疲軟，因消費和出口疲軟而結束了連續兩季的擴張。按目的地分，10月對日本第一大貿易夥伴中國的出口較去年同期下降4.0%，連續11個月下降。

截至 10 月的一年中，對日本主要盟友美國的出口增長了 8.4%，對混合動力汽車以及採礦和建築機械的需求推動對美國的出口額達到歷史最高水平。截至 10 月的一年中，進口下降了 12.5%，與降幅 12.2% 的中位數預測基本一致。

貿易平衡赤字為 6,625 億日圓（43.8 億美元），而中位數估計為 7,357 億日圓。

日本內閣府的另一數據顯示，被視為資本支出領先指標的日本核心機械訂單 9 月環比增長 1.4%，快於預期的 0.9% 增長。

日本內閣府調查的製造商預計，繼上一季下降 1.8% 後，10 月至 12 月核心訂單將成長 0.5%，這是國內復甦的一個積極跡象。

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責任編輯：張瑋婷