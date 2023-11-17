Burberry受到奢侈品消費放緩衝擊 全年收入或不達低兩位數成長

Burberry（BRBY）表示，該公司正受到全球奢侈品消費放緩的衝擊，如果這種情況持續下去，本財年的收入不會達到低兩位數成長的預期，利潤也會受到影響。



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Burberry周四（16日）報告說，在截至 9 月底的三個月裡，可比店面銷售成長從上一季的 18% 急劇放緩至 1%，導致半年度的 10% 低於預期。



通脹率的上升和經濟的不確定性抑制了購物者對奢侈品的需求，促使投資者降低了預期。

擁有Louis Vuitton、Dior和Tiffany等品牌的全球最大奢侈品集團路威酩軒集團（LVMH.PA）10月份公佈的季度銷售額放緩，擁有伊夫- 聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、巴黎世家（Balenciaga）和Bottega Veneta等品牌的Kering（PRTP）也在經歷同樣情況。

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責任編輯：張瑋婷