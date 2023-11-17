【科技一周回顧】「Visit Japan Web」快速通關系統現詐騙App　ChatGPT Plus暫停新用戶訂閱

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【遊日注意】「Visit Japan Web」快速通關系統現詐騙App 日本政府籲盡快刪除

日本官方推出、主要用作辦理「入境審查」、「海關申報」和「免稅購買」入境手續的線上服務「Visit Japan Web」，近日在驚傳出現仿冒應用程式（App）。日本政府數位廳日前發布公告，發現了一款可疑、名為「Visit Japan Web Info App」的程式，疑似用作詐騙。當地政府呼籲有安裝此App的使用者應盡速刪除。

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2/ 【ChatGPT動向】OpenAI：使用量超負荷 暫停ChatGPT Plus新用戶訂閱

OpenAI上周發布其大型GPT-4 Turbo，並推出客製化ChatGPT「myGPTs」。正當民眾紛紛搶先試用之際，OpenAI「有客都唔接」，宣布ChatGPT Plus暫停新用戶訂閱安排。

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3/【封殺TikTok】尼泊爾以「擾亂社會和諧」為由 全面禁止TikTok

TikTok由創立之初至今，存在著各種爭議性事件，牽涉到違反部分國家法律、風俗文化等問題，先後被多國禁用。近日再有國家加入「封殺TikTok」行列，尼泊爾政府表示，由於TikTok被濫用，影響社會和階及善良的風俗，決定禁止當地民眾使用該應用程式。

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4/ 【YouTube更新】YouTube調整廣告指引 放寬裸露母乳餵哺及性感舞蹈影片

YouTube為免不良內容在平台上散播，除了會再涉及爭議和敏感論題的影片「黃標」外，針對廣告內容亦是多多限制。但YouTube近日卻一反常態，突然無預警地放寬其「廣告友好內容指引」，容許裸露的母乳餵哺及性感舞蹈影片。

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