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【何超瓊部署】美高梅中國約36億元大貨搬入CCASS　美高梅證實為何超瓊持倉、無意減持

股市 16:34 2023/11/17

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【何超瓊部署】美高梅中國約36億元大貨搬入CCASS　美高梅證實為何超瓊持倉

美高梅中國 （02282） 中央結算系統（CCASS）內股份出現異動，據CCASS資料，過去一個半月累計有3.8億股美高梅中國股份存入系統內，股數與美高梅中國董事長及執行董事何超瓊直接持股數目相同。美高梅中國回應本報查詢時證實，有關倉位變化屬何超瓊與託管銀行之間的安排，而何超瓊無意減持公司股份。

據CCASS資料，何超瓊分兩批將美高梅中國持股存入銀行，首先於10月11日經渣打香港存入1.5億股，再於11月15日在法巴存入2.3億股。

將股份存入CCASS，可讓股東更快速經券商或銀行買賣相關股份，所以外界一般視行動為潛在減持的前提，但實際行動或時機仍取決於股東決定。從10月至今，何超瓊既無披露減持，相關銀行持倉倉也未見減少。

美高梅中國近12個月股價累升86%　跑贏同業

以美高梅中國今日收市價9.55元計，有關股份價值約36億元。

去年底澳門政府與賭牌牌主續牌時，美高梅中國獲評分最高，獲分配的新增賭枱數目勝同業，公司過去12個月股價累升86%，股價表現明顯優於其他濠賭牌主股。

不過，若與2018年香港社會事件和疫情前水平相比，美高梅中國現時股價未修復至當時一半。

何超瓊今年8月接受訪問時講述美高梅未來發展大計，詳情可見【下一頁】

ET財智Talk
【ET財智Talk】日股明年能否繼續跑贏？渣打陳正犖分析日股前景及日圓走勢

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記者：麥德銘

港股 何超瓊 美高梅中國（02282）
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