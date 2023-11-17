【網絡安全】Meta致力打擊網絡詐騙　籲辨識騙徒＋詐騙手法

騙徒手法層出不窮，來到年尾購物旺季，網上更充斥著不少以減價、著數優惠為招徠的網絡陷阱。與此同時，與投資、「網上情緣」相關的網絡詐騙亦愈趨猖獗。致力打擊存在已久的網絡詐騙問題的科企巨頭Meta，則分享2大防騙小貼士，免大家蒙受金錢損失。

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為打擊網絡詐騙，Meta表示近年已加大力度檢查潛在違規的詐騙行為，包括今年年第二季度，在全球對6.76億個虛假Facebook帳戶採取行動。目前該企亦繼續應用現有技術，及致力探索各種方法，如全新機器學習技術等，以擴大檢測和審查違反Meta政策的內容。

要提防網絡詐騙，除了靠服務供應商把關外，若然使用者能時刻提高警剔，自然事半功倍。因此，Meta提出以下2大防騙小貼士以供參考。

防騙小貼士1：在各平台上辨識騙徒

於WhatsApp對話中保障安全：除切勿胡亂點擊任何連結外，若對方的身分未經查證，更不應該披露個人資料。在任何情況下，都不應向任何人（包括親友）披露PIN或六位數字註冊代碼（即一次性密碼）。

留意Facebook專頁細節：Facebook上經常有不同專頁介紹各種優惠和投資貼士，如是連結至外置網頁或對話群組的廣告，應提高警覺，提防網絡詐騙。

防騙小貼士2：認識騙徒手法

網絡釣魚：除在收到可疑電郵或私訊外，若是親朋好友的訊息送來連結，我們都應提高警覺，切勿點擊可疑連結。

虛假酒店或旅行社優惠：佳節臨近當然想與親朋好友遠離工作，預訂酒店放鬆一下！Facebook上經常有不同專頁介紹酒店或旅行社優惠，大家在選擇前應留意細節，評估賣方社交帳戶的可靠程度及信譽。

啟動雙重認證 舉報可疑帳戶

此外，Meta又提醒用戶應啟動WhatsApp雙重認證等驗證功能。另在Facebook或WhatsApp上遇見詐騙或疑似詐騙，均可即時進行舉報。若被舉報的個人帳戶、專頁、帖子或廣告確認違反了社群守則或廣告刊登守則，有關帳戶將會被暫停或刪除。

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責任編輯：殷凱怡

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