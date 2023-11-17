  • 21°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】Meta致力打擊網絡詐騙　籲辨識騙徒＋詐騙手法

科技 17:08 2023/11/17

分享：

分享：

騙徒手法層出不窮，來到年尾購物旺季，網上更充斥著不少以減價、著數優惠為招徠的網絡陷阱。與此同時，與投資、「網上情緣」相關的網絡詐騙亦愈趨猖獗。致力打擊存在已久的網絡詐騙問題的科企巨頭Meta，則分享2大防騙小貼士，免大家蒙受金錢損失。

【黑客攻擊】美國醫療轉錄公司PJ&A被黑客入侵　近900萬病患資料外洩

為打擊網絡詐騙，Meta表示近年已加大力度檢查潛在違規的詐騙行為，包括今年年第二季度，在全球對6.76億個虛假Facebook帳戶採取行動。目前該企亦繼續應用現有技術，及致力探索各種方法，如全新機器學習技術等，以擴大檢測和審查違反Meta政策的內容。

要提防網絡詐騙，除了靠服務供應商把關外，若然使用者能時刻提高警剔，自然事半功倍。因此，Meta提出以下2大防騙小貼士以供參考。

防騙小貼士1：在各平台上辨識騙徒

  • 於WhatsApp對話中保障安全：除切勿胡亂點擊任何連結外，若對方的身分未經查證，更不應該披露個人資料。在任何情況下，都不應向任何人（包括親友）披露PIN或六位數字註冊代碼（即一次性密碼）。
  • 留意Facebook專頁細節：Facebook上經常有不同專頁介紹各種優惠和投資貼士，如是連結至外置網頁或對話群組的廣告，應提高警覺，提防網絡詐騙。

防騙小貼士2：認識騙徒手法

  • 網絡釣魚：除在收到可疑電郵或私訊外，若是親朋好友的訊息送來連結，我們都應提高警覺，切勿點擊可疑連結。
  • 虛假酒店或旅行社優惠：佳節臨近當然想與親朋好友遠離工作，預訂酒店放鬆一下！Facebook上經常有不同專頁介紹酒店或旅行社優惠，大家在選擇前應留意細節，評估賣方社交帳戶的可靠程度及信譽。

啟動雙重認證　舉報可疑帳戶

此外，Meta又提醒用戶應啟動WhatsApp雙重認證等驗證功能。另在Facebook或WhatsApp上遇見詐騙或疑似詐騙，均可即時進行舉報。若被舉報的個人帳戶、專頁、帖子或廣告確認違反了社群守則或廣告刊登守則，有關帳戶將會被暫停或刪除。

【網絡攻擊】黑客組織Lockbit號稱　中國工商銀行已支付贖金

【網絡詐騙】平價旅遊套票誘騙　下載病毒App被轉走24萬

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【YouTube更新】YouTube調整廣告指引　放寬裸露母乳餵哺及性感舞蹈影片
今日
【YouTube更新】YouTube調整廣告指引　放寬裸露母乳餵哺及性感舞蹈影片
【網購時代】亞馬遜推出綫上汽車銷售　明年起可網購現代汽車
今日
【網購時代】亞馬遜推出綫上汽車銷售　明年起可網購現代汽車
【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片
今日
【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片
【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用
今日
【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用

你可能感興趣

【YouTube更新】YouTube調整廣告指引　放寬裸露母乳餵哺及性感舞蹈影片
今日 11:47
【YouTube更新】YouTube調整廣告指引　放寬裸露母乳餵哺及性感舞蹈影片
【網購時代】亞馬遜推出綫上汽車銷售　明年起可網購現代汽車
今日 13:03
【網購時代】亞馬遜推出綫上汽車銷售　明年起可網購現代汽車
【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片
今日 14:18
【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片
酒店 著數優惠 廣告 社交平台 科技產品 手機Apps 人工智能 網購平台 網絡保安 罪案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款