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「昔珍瑰寶 • 展耀中華——商代至清代」文物展開幕　曾璧山（崇蘭）中學展出多朝珍品

都會情報 16:10 2023/11/17

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曾璧山（崇蘭）中學黃真如校監、何沛勝校長與一眾主禮嘉賓進行簡單而隆重的剪綵儀式，宣告展覽正式開幕。

適逢今年「曾璧山（崇蘭）中學」一百周年校慶，本地熱愛華夏文物收藏家組織「昔珍薈舍」慷慨借出珍藏，在校內展出超過70件總值數百萬港元、涵蓋石器時代至二十世紀的珍貴文物。文物展開幕禮於日前（2023年11月15日）假曾璧山（崇蘭）中學禮堂舉行，全校師生齊聚禮堂，各界嘉賓撥冗出席，場面相當熱鬧。

學生參與開幕典禮。

開幕禮邀得教育局局長蔡若蓮博士太平紳士、沙田民政事務處民政事務專員余懷誠先生太平紳士、沙田民政事務處民政事務助理專員鄭奕文先生、香港警務處沙田區指揮官梁子健總警司、沙田區幼稚園校長會主席張翠芬校長、昔珍薈舍主席李百貴先生等嘉賓親臨支持，令活動生色不少。曾璧山（崇蘭）中學黃真如校監、何沛勝校長連同一眾主禮嘉賓進行簡單而隆重的剪綵儀式，宣告展覽正式開幕。

稀世文物面世 同學活學歷史

教育局局長蔡若蓮博士於致辭時表示，展品均是昔珍薈舍的珍藏，包括清代帝王的龍袍、聖旨，古代的青銅器和錢幣等，部分更是稀世文物，屬首次公開展示。「同學有機會近距離欣賞超過70件文物，機會非常難得，而且展覽由學生擔任導賞員，介紹展品的歷史和文化含義，不但有助大家深入了解中國古代的藝術成就和社會變化，提升文化修養和鑒賞能力，同時亦增強同學的國民身份認同。」蔡局長向昔珍薈舍致謝，同時感謝學校教職員同心協力籌辦這次文物展，為宏揚中華文化作出的努力和貢獻，「教育局一直致力強化學生對國情、中華文化、傳統價值觀的認識，今次的文物展正好讓同學從文物中活學歷史、走進歷史。」

再度合作 意義非凡

昔珍薈舍近年不時借出藏品以供學界舉辦文物展覽及講座，而與曾璧山（崇蘭）中學的合作更早在9年前已經展開。機構主席李百貴表示，2015年就與曾璧山中學（後更名為曾璧山（崇蘭）中學）合辦「昔珍璧山 中國歷史文物展覽」，該校更是昔珍薈舍走入校園的首個合作對象；適逢今年為曾璧山（崇蘭）中學百周年校慶，再度借出文物珍藏，實在意義非凡。他又指，是次借出文物數量頗多，藏品珍貴，背後的歷史意義和文化更不可忽略，希望同學用心體會。

何沛勝校長向昔珍薈舍主席李百貴致送感謝狀。

李百貴主席講座分享。

在開幕禮中，李百貴主席擔任講者，以「中國——探古尋源」為題，為全校師生帶來一場走進歷史的講座；並於典禮開幕前親身主持導賞活動，領一眾嘉賓進一步了解多朝珍品。 

何沛勝校長與昔珍薈舍副主席陳成興（左）及葉榮基（右）合照。

三大主題 免費入場

展覽分為「明清珍品」、「生活工藝」及「錢幣經濟」三大主題，另設有5個專題文物展覽房間。「明清珍品」——細賞清代帝王的龍袍、聖旨、寶譜，讓嘉賓鑑賞清朝皇室尊貴的宮廷文化；「生活工藝」——從古代的青銅器、瓷器等各種器皿，大家可欣賞中國獨特的工藝特色；「錢幣經濟」——從古代的錢幣和貨幣，帶領大家探索當時的經濟發展。5個專題文物展覽房間鑑賞昔珍瑰寶中首次展出的南青北白、遼銘文金銀盤、商銘文青銅爵杯，讓參觀學生從展品深入了解古代中國的社會生活面貌，並認識國家在科技、藝術、經貿方面的歷史演變。

李百貴主席於典禮開幕前親身向一眾嘉賓主持導賞活動，領一眾嘉賓進一步了解多朝珍品。

是次文物展是曾璧山（崇蘭）中學百年校慶首個大型慶祝活動，歡迎公眾於11月24日及25日開放日到校觀賞，費用全免。

展覽展出了清代帝王的龍袍，展現清朝皇室尊貴的宮廷文化。

該批珍品置於玻璃櫃內，配以展板解說歷史源流、背景、用途等，讓參觀者深入了解珍品背後的精義。

日期及時間︰
11月24日 上午9時至下午4時（4時閉館）
11月25日 上午9時至下午2時（2時閉館）

地點︰曾璧山（崇蘭）中學馬鞍山恆光街12號

(特約)

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