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【新股掛牌】藥明合聯掛牌首日升36% 股民一手帳面賺3700元

股樓投資 19:05 2023/11/17

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由藥明生物（02269）分拆上市的藥明合聯（02268），周五（17日）首日上市表現沒令股民失望，抽中一手的小股民帳面賺3,700元。

藥明合聯周五以26.95元開市，已較招股定價20.6元升30.8%；其後升幅不斷擴大，最高曾見29.25元，升42%。最終首日收市報28元，升36%，以一手500股計，帳面淨賺3,700元。

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藥明合聯是次IPO錄得49倍超額認購，並以招股上限20.6元定價，每手500股計，一手入場費10,403.88元。一手中籤率僅得13%，要認購8手即4,000股才能賺獲一手。

公司上市引入7名基石投資者，包括Invesco、General Atlantic Singapore Fund 、卡塔爾主權財富基金卡塔爾投資局附屬Al-Rayyan Holding、UBS AM Singapore、HongShan Funds、Novo Holdings、清池資本(香港)旗下Lake Bleu Prime，共認購1.14億股公司股份，約佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本9.67%。

公司上市料淨集資約34.83億元，當中約67%將用於在新加坡興建生產設施及擴大在中國的抗體中間體產能；約23%將用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，以主要擴大公司的技術平台及服務類型以及能力；約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

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記者：李兆明

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藥明合聯（02268） 分拆 藥明生物（02269） IPO 港股 股票 中國

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