▲ 【日圓走勢】日央行植田和男：需維持寬鬆貨幣政策 難斷言日圓疲軟對經濟不利

日本央行行長植田和男表示，日本經濟面臨不確定性，暫無法確信可持續實現2%的通脹目標，央行繼續有耐性地維持寬鬆貨幣政策不變，以支持經濟。日圓近期兌美元跌穿150水平，與去年日本政府干預匯市水平相若，惟未見日本政府出手。以最新匯市報據，日圓兌美元暫報150.54，每百日圓則兌5.16港元。

植田和男出席國會答問會時指，日本經濟已溫和復蘇，企業利潤整體處於高水平，金融系統維持穩定，但預計通脹將在2025財年放緩，需要營造工資-通脹相互增長的良性循環。

日本央行上月決定放寬長期債息目標，植田不認為10年期日本國債債息會升至遠高於1厘水平，央行已評估收益率曲線控制（YCC）政策，平衡其成本和收益。一旦實現穩定通脹目標，將考慮結束負利率和YCC政策，而退出政策的順序為經濟、價格和市場情況。

植田和男：難斷言日圓疲軟對經濟不利 尚未決定何時出售ETF

日圓匯率方面，植田和男稱，匯率貶值的影響有正面亦有負面，很難斷言日圓疲軟對經濟不利。他說，日圓疲弱確實會提高進口價格，從而帶來負面經濟影響，但亦有助於促進出口，並增加跨國公司的利潤。

他重申，希望滙率以平穩方式變動，以反映經濟基本面。

此外，植田和男稱，鑑於市場已經穩定，央行自4月以來只進行了一次ETF購買。若接近達成物價目標，將就退出ETF購買一事進行討論，惟尚未決定出售ETF的具體政策。他補充，在出售ETF時，會仔細考慮損失以及出售對市場影響。

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編輯：伍鍵文