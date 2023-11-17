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【求職平台】X求職平台網頁版正式開放使用　馬斯克帶頭應用

科技 15:19 2023/11/17

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科技狂人馬斯克（Elon Musk）早前透露有意在旗下社交平台X（前稱Twitter），提供求職等服務，冀與LinkedIn競爭。X今（17日）宣布，其求職工具 「x.com/jobs 」的網頁版正式開放予所有人使用。

【Grok AI模型】xAI將整合至X　向X Premium+訂閱者開放

馬斯克曾表明，作為LinkedIn的競爭對手，「將確保X的求職工具很酷」。但就目前其求職工具的網頁設計來看，相關設定似乎非常基本。僅設「關鍵字」和「地點」兩欄可輸入文字，以進行空缺職位搜索，繼而逐一列出相應的搜索結果，並不提供任何過濾器。

若用家在平台上覓得心水職位，點擊當中的「立即應徵（Apply now」，會被引導到第三方網站，如所屬公司的官方職位招聘網頁，來完成職位申請。就連申請X的空缺職位，也會被重新引導，並不能在X求職平台上直接申請。

盡管X的求職平台功能未必如現有的求職平台般完善，但作為X的老闆，馬斯克何謂十分支持新平台。他旗下的各大企業，如Tesla、SpaceX、Neuralink及xai，都紛紛在新平台上列出空缺職位。X亦表明，iOS和Android版本，預計將「很快」推出，可見該企進軍求職市場的野心。

【X更新】X更新社群筆記守則　扣除修正帖文盈利

【人體實驗】Elon Musk徵志願者　測試將Neuralink微型芯片植入大腦

責任編輯：殷凱怡

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