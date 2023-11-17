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【北上消費】周末北上消費　廣州「羊城通」 可用WeChat Pay HK

商業 15:24 2023/11/17

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北上消費旅遊最大的挑戰是理順電子支付，否則見到心頭好就後悔。WeChat Pay HK在內地及澳門進行付款，不時也遇上困難。

WeChat Pay HK 宣佈正式接入廣州「羊城通」，支持「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app使用WeChat Pay HK港幣付款。用戶可透過WeChat/微信進入「羊城通乘車碼」小程序，或下載「羊城通」app，開通乘車碼之後即可透過WeChat Pay HK扣減車資。港人乘搭廣州公共交通工具，無須再費時排隊買車票及找續。系統自動兌換成港幣作結算，且不收取手續費，讓用戶能更盡情地暢遊廣州。

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乘車碼搭地鐵巴士渡輪暢遊廣州 
「羊城通」是內地通行的交通卡，「羊城通乘車碼」是基於線上平台服務的廣州佛山公交地鐵通用的支付二維碼，WeChat Pay HK已全面支持「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app付款。用戶成功開通後，即可登上廣州所有公共交通工具，包括廣州地鐵（含廣佛線、APM線等）、巴士（包括快速公交BRT）、水上巴士和有軌電車等；除廣州外，用戶亦可搭乘佛山地區的地鐵和巴士，暢遊廣佛不同社區及景點，非常方便。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，廣州是港人熱門短線旅遊目的地，WeChat Pay HK現已支持「羊城通」小程序及app內的乘車碼以港幣付款。用戶只要經過簡易的步驟開通乘車碼，即可搭乘廣州地區所有公共交通工具，不用排隊買車票或擔心現金找續，餘下更多時間體驗廣州生活。

如何接入羊城通？
1.用戶可以透過WeChat/微信-「發現」-「小程式」進入
2.點擊右上角輸入「羊城通乘車碼」即可打開小程序
3.又或可直接下載「羊城通」app，授權自動付款服務，即可使用乘車碼搭乘公共交通工具。

車資按實時匯率自動兌換成港幣作結算，不收取手續費，廣州的多種交通場景內實現「一碼通行」。

編輯：梁巧恩

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