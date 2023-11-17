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美眾議員宣布不連任 被揭用競選資金打肉毒桿菌

環球政治 15:07 2023/11/17

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美國眾議院道德委員會周四（16日）發表，對共和黨紐約州眾議員桑托斯（George Santos）的調查報告。報告證實桑托斯屢次不當挪用競選資金，包括用於注射肉毒桿菌，桑托斯於報告出爐後也宣布明年不尋求連任。

【以巴戰爭】FBI憂 哈馬斯或啟發犯罪者襲美 【下一頁】

道德委員會的報告長達56頁，披露桑托斯多項不當行為，批評他試圖欺詐性利用其眾議員候選人資格，從各方面謀取私人經濟利益。

報告指，桑托斯2020年競選期間使用競選資金扣賬卡消費1,500美元，但未向聯邦選舉委員會（FEC）通報。根據調查人員取得的表格，桑托斯用於向醫療中心支付肉毒桿菌注射費用。他也向另外兩間美容機構，分別繳付1,400元和1,029.3美元的肉毒桿菌注射費和美容費用。

桑托斯在佛羅里達州成立一間名為RedStone Strategies LLC的公司，隱瞞他在公司的角色，利用這間公司將競選資金轉移至其私人帳戶。

他將所得資金用於償還其信用卡賬單等債務，包括在奢侈品牌Hermes、付費訂閲平台OnlyFans、美妝店Sephora等方面的消費。

委員會未向桑托斯發傳票，但批評他的行為有損議員職位尊嚴，並讓眾議院嚴重名譽掃地，應受到公眾譴責。

【APEC】反以色列示威者堵海灣大橋 警拘數十人 【下一頁】

委員會也發現桑托斯有其他超出已有刑事指控的非法行為，會將相關指控提交司法部進一步調查。

桑托斯其後宣布不會尋求連任，但他批評委員會報告有偏見及為政治抹黑，指每個參與此嚴重誤判的人都應為自己感到羞恥。

有不少眾議員主張再提出驅逐桑托斯的議案，但需獲三分之二的議員表決贊成才能成事。

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責任編輯：鄭錦玲

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