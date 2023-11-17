【異動】國美曾抽升9成、財困下擬轉開1萬間國美超市？　公司澄清並非超市業務的訂約方（第二版）

▲ 【異動】國美曾抽升9成、財困下轉跑道？ 據報擬3年開1萬間國美超市

國美零售 （00493） 股價突然抽升，股價升幅一度逾9成，曾見0.06元，收市時升幅回順至81%，報0.056元，成交達6.96億元。國美零售雖然近月不斷傳出分店倒閉、欠薪等財困消息，但有內媒報道，國美最新擬「轉跑道」宣傳集團要3年內開10,000家「國美超市」。

國美同日晚上澄清公告指。公司並非擬開展的超市業務的訂約方。 據董事會所了解，擬開展的超市業務將由公司主要股東黃光裕及其關聯方與獨立第三方合作經營。公司不排除未來探索零售新項目機會的可能性。

據國美超市微信公眾號介紹，公司是「國美控股集團」旗下品牌，而國美零售中期報告未有提及有關品牌資訊。

據內地傳媒報道，國美超市接受自有門市加盟的方式使用國美商標，而公司於10月17日舉行業務啟動儀式，國美超市創辦人劉昊依宣稱，最先策略目標是開設230家店，若一旦突破500家店，將在零食市場佔據一定的地位。

黃光裕再披露減持國美 近12個月股權削近半

另外，在收市後，國美零售創辦人黃光裕再披露減持，他最新在11月13日，場內以平均每股0.0309元出售1.529億股，涉資472萬元。黃光裕在交易後，持股權益從18.23%降至17.91%。

單計過去12個月，黃光裕反覆減持國美零售持股，由去年同期持股水平約33.88%，累計減持達47%。公司同期股價就由「毫子股」變成現時「仙股」。

（第二版加入國美澄清公告）

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