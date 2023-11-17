【異動】國美抽升9成、財困仍轉跑道？　據報擬3年開1萬間國美超市

▲ 【異動】國美抽升9成、財困仍轉跑道？ 據報擬3年開1萬間超市

國美零售 （00493） 股價突然抽升，股價升幅一度逾9成，曾見0.06元，最新升幅回順至77%，暫報0.055元，成交達4.9億元。國美零售雖然近月不斷傳出分店倒閉、欠薪等財困消息，但有內媒報道，國美最新擬「轉跑道」宣傳集團要3年內開10,000家「國美超市」。

據國美超市微信公眾號介紹，公司是「國美控股集團」旗下品牌，而國美零售中期報告未有提及有關品牌資訊，暫未知兩者有無直接股權關係。

據內地傳媒報道，國美超市接受自有門市加盟的方式使用國美商標，而公司於10月17日舉行業務啟動儀式，國美超市創辦人劉昊依宣稱，最先策略目標是開設230家店，若一旦突破500家店，將在零食市場佔據一定的地位。

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