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【吉利同系】吉利控股擬出售Volvo股份　套現3.9億美元

股市 14:34 2023/11/17

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【吉利同系】吉利控股擬出售3.9億美元Volvo股份　增加市場流通性

外電報道，吉利 （00175） 母企—吉利控股計劃出售約1億股Volvo（內地譯「沃爾沃」，港譯「富豪」）股份，總值約3.88億美元，高盛、法巴和瑞典北歐斯安銀行將擔任此次配售的聯席協調行和簿記行。Volvo現時於納斯達克斯德哥爾摩交易所上市，交易代號為「VOLCAR B」。

Volvo為吉利大股東李書福最早入股的歐洲主要車廠。吉利控股現持有Volvo約82%的股權，是次出售佔Volvo已發行股本的3.4%。此前有聲音指，Volvo現有流通股過少，令股票承壓並加劇交易波動。

吉利控股2010年以18億美元，從福特汽車（美：F）收購Volvo，後者2021年在瑞典上市，當時集資200億瑞典克朗（折合約147億港元）。

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編輯：伍鍵文

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