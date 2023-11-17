受惠「減辣」　公司客少付逾2百萬稅項　斥1438萬購維港峰一房

中原地產盧文頌表示，政府「減辣」，買家印花税及新住宅印花税減半，吸引部份公司名義買家加快入市決定。

盧文頌表示，西營盤維港峰中層C室新近錄成交，單位實用面積540平方呎，屬一房連工人套房間隔，向東北，享開揚維港海景。業主原先叫價1,600萬元，最新以1,438萬元沽出，累減162萬元或約10%，折合實用呎價約26,630元。

據了解，新買家以公司名義買入，減辣後買家印花稅及新住宅印花税款從431.4萬元減至約215.7萬元。原業主則於2015年以1,410.6萬元買入，持貨8年，是次易手帳面獲利約27.4萬元。

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