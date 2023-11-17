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【本港樓市】余偉文：未見銀行向正常還款但陷負資產的貸款人call loan　倘有個案會向相關銀行跟進

股市 14:06 2023/11/17

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金管局總裁余偉文今出席立法會財經事務委員會會議時，有議員關注本港負資產情況。余偉文表示，負資產是一個數字結果，特別是在按保計劃下借盡九成按揭的買家，當樓市跌逾10%，數字上已跌入負資產，然而銀行看的是貸款人還款能力，當中按保計劃下的買家還款能力高，因為銀行審核非常嚴謹，按保相關按揭壞帳率只有0.02%，對銀行而言，若貸款人一直還錢，無論有關人士是否已跌入負資產，銀行一定不會追收貸款。若貸款人未能還錢2至3個月，銀行或才會追收貸款。

余偉文指，已經向銀行了解過，目前未見銀行在貸款人正常還錢的情況下，只因樓宇價格改變或者跌入負資產而追收貸款，若議員有相關個案可向金管局反映，金管局會向個別銀行跟進。

有議員問應否制定指引讓銀行了解何等情況下才能追收按揭貸款。金管局副總裁阮國恒回應指，除了與按揭貸款相關的宏觀審慎監管政策外，金管局絕少情況下會針對銀行的風險管理措施，劃下實線讓銀行跟從，因銀行之後可能沒完沒了要求該局因應風險管理範疇劃下紅線。

第二季銀行體系總體特定分類貸款比率升至約1.5%

另外，阮國恒表示，今年第二季銀行體系總體特定分類貸款比率升至約1.5%，近期仍有一些內房企業有財政壓力，料有關比率會繼續上升。但他強調，有關比率即使由兩年前的0.6%升至該水平，以歷史或國際水平而言都不算高，加上銀行不計抵押品價值的撥備覆蓋率達到75%，若計及抵押品價值的比率則有140%，因此不太擔心特定分類貸款比率對銀行財政壓力帶來影響。

阮國恒又指，近年息口上升，銀行盈利能力強，未見銀行對內房或個別行業有過份集中的風險，但會繼續密切監察情況。他續指，今年首9個月香港銀行業整體貸款總量下跌2.6%，年率化跌3.5%。

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