【以巴戰爭】FBI憂 哈馬斯或啟發犯罪者襲美

美國聯邦調查局（FBI）憂慮，巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）與以色列的戰爭，或正啟發犯罪者向美國領土發動襲擊。

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FBI局長克里斯托弗．雷 （Christopher Wray）周三（15日）於眾議院國土安全委員會發言，指當局高度關注國外事件如何直接影響和刺激人們在美國國內施暴。

克里斯托弗．雷透露，自哈馬斯上月襲擊以色列以來，官員已針對與哈馬斯相關的個體展開多項調查，但尚未看到具體可信威脅的證據。

他形容在恐怖主義威脅於過去一年升高，而中東持續不斷的戰爭將針對本地美國人施襲的威脅推至新高。美方也看到哈馬斯突襲以色列以來，一系列外國恐怖組織呼籲襲擊美國人和盟友。

他最擔心一群受以色列與哈馬斯持續衝突所啟發或反應的孤狼犯罪者，指他們最有可能對美國人，特別是猶太人、穆斯林和阿拉伯裔社區構成威脅。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）也表示，部門自成立以來，負責應對的威脅情況不斷變化。他指儘管美國的恐怖主義威脅於今年持續加劇，但哈馬斯突襲以色列及最近發生的其他事件，使潛在襲擊焦點更集中在被視為象徵性或與衝突有關的目標個體和機構。

另外，巴勒斯坦大學Birzeit University一項民意調查指，大多數受訪的約旦河西岸巴勒斯坦人支持哈馬斯10月7日突襲以色列屠殺當地平民。

68%受訪者強烈支持哈馬斯屠殺和綁架以色列人，另有16%的人一定程度上支持。

民調也有詢問約旦河西岸巴人對各個組織的看法， 89%的人支持哈馬斯旗下武裝分支卡薩姆旅；84%的人支持巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad，簡稱PIJ）；76%的人支持哈馬斯。

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責任編輯：鄭錦玲