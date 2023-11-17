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【大行報告｜9988】阿里巴巴停分拆令券商失望 一文看清大行最新目標價、大摩：不再視為首選
阿里巴巴 （09988） 第三季業績盈收表現無大驚喜，但集團叫停阿里雲、盒馬鮮生IPO計劃，券商於阿里巴巴業績後報告皆表失望，多家大行下調目標價。當中，大摩直言，阿里雲分拆上市被視為阿里巴巴釋放股東價值的關鍵，但最新以美國芯片限制影響估值為由放棄計劃，而且受制於內地零售復甦不明朗和電商競爭加劇，不再視阿里巴巴為行業首選。
大行對阿里巴巴最新目標價
|券商
|阿里巴巴港股目標價
|投資評級
|摩根士丹利
|ADR：150美元
|增持
|花旗
|144元 ➝ 140元
|買入
|富瑞
|181元➝140元
|買入
|高盛
|131元
|確保買入
|星展
|169元➝138元
|買入
|麥格理
|145.8元➝126.4元
|跑贏大市
|大和資本
|137元➝122元
|買入
|摩通
|145元➝120元
|增持
|中金
|137元➝109元
|跑贏大市
在放棄阿里雲上市方面，高盛指出，阿里雲估值達400億美元，阿里巴巴最新股價已回落至5月宣布有意分拆時水平。
富瑞就指出，阿里雲依舊處於中國不同行業數碼化的主軸上，而新CEO吳泳銘提出的以人工智能（AI）支撐的3年目標，其長期投資主題依然健在，最新下調目標價反映控股折讓的影響。
高盛：阿里雲、電商業務收入增長料維持單位數百分比
高盛預期，阿里巴巴多項核心業務本季盈收增長僅單位數百分比，當中淘寶天貓本季商品交易額（GMV）可按年增1%，客戶管理收入（CMR）則增5%。阿里雲今明兩季收入增長僅2%和4%，反映上季分部收入增長2%，低於市場預期的4%。該行仍看好阿里巴巴「回歸淘寶」策略，在目前行業轉為超值消費時，能保持更高增長。
摩通就估算，阿里巴巴上季電商GMV錄得按年輕微回落，但EBITA仍高於該行預期8%，反映其盈利能力較預期理想。
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編輯：麥德銘