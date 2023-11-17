▲ 【聯繫匯率】美國議會批香港維持聯匯有壓力 余偉文：市場不時有人說三道四、無意改變聯匯制度

美國國會轄下「美中經濟與安全審查委員會」日前在提交國會的年度報告內，指香港金管局在保持聯繫匯率制度存在壓力。金管局總裁余偉文今出席立法會財經事務委員會會議回應議員提問時指，聯匯制度對香港來說是金融穩定支柱，絕對無意去改變，不時有對沖基金或政客可能基於不了解聯匯制度運作而說三道四或發表奇怪的言論，但市場對該制度信心很強，市場人士都很明白該制度運作。

余偉文續指，市場對對沖基金或政客的雜音反應很小，最近兩三日雖有人說三道四，但港元市場沒大變動，港元匯率近日更有少許走強情況，市場對聯匯信心很大，大家可放心。

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記者：胡學能