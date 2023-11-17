【AI相簿】Google相簿推出兩大AI功能　自動分類相似圖片

手機相簿收藏了用家不少美好回憶及有用資訊，然而隨時間，大量相片堆疊，要一時三刻找到所需相片亦非易事。Google日前宣布就其Google相簿（Google Photos）推出兩大AI功能，協助用家整理相片及當中記錄著的重要資訊。

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據Google15日發布的網誌，透過新AI功能，Google相簿會自動識別相似的相片，如涉及同一背景及人物的相片，並將其分組到一個「堆疊相片」中。AI會自動選取其中一張「最能捕捉該時刻」為首選相片；而用家亦可以另選相片作為相關「堆疊相片」的首選相片，或修改及關閉堆疊相片，以便用家更輕易看清圖庫中的所有內容。

此外，Google相簿亦將透過AI，更好地識別圖庫中的屏幕截圖和文檔，並自動將其分類到更有用的相簿中，如根據相片中展示的ID、收據和活動資訊分類。與此同時，若識別到門票、即將舉行的活動資訊，用家可以點擊「設定提醒」將其新增至您的日曆中。以作行程提醒之餘，讓用戶在需要時重新查看該屏幕截圖。

Google指，相關的堆疊相片，及屏幕截圖和文檔內容識別功能，已開始在Android和iOS上的 Google相簿中推出。這意味著用家只需更新Google相簿應用程式，即可使用新功能。

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責任編輯：殷凱怡

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