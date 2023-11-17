【施政報告】本地遊產品較疫前更多元化　3年市場增長超2倍

特首早前發表《施政報告》提到要振興本地旅遊業，希望為市民和旅客帶來新體驗。KKday香港及中國區總裁李靜茵指出，疫情期間，政府積極推廣本地遊，推出各種資助計劃鼓勵業界規劃更多的旅遊產品。同時因有政府的支持，市民可用更優惠、更具性價比的價格參加本地遊活動。以KKday為例，由2021年至今，本地遊的增長超過2倍：「2023年第四季度，有信心本地遊可錄得較往年更佳的業績，預計有10% -15% 增長。」

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除價格優勢可吸引更多市民參加外，本地遊產品亦較疫情前更多元化，可選擇路線亦愈來愈多，具有不同主題為切合季節及不同客群而設計，如秋季打卡及親子類「流水響及農莊種植體驗」、國家歷史探究類「香港故宮 -凝視三星堆及昔日點心工作坊」、綠色生態旅遊類「西貢深灣- 尋找珍珠的故事及體驗」等。這些誘因也持續帶動著整體本地遊市場不斷增長。

李靜茵表示，開關至今，訪港外地旅客仍較集中於報名傳統的本地遊行程，85%客人都選擇行程以著名景點為主的一日遊如：尖沙咀夜遊、太平山頂、大嶼山天壇大佛、維港遊等。因應港人本地遊而應運而生的行程當中，以「香港仔漁村深度遊」及 「南丫島 - 滋味海鮮半天遊」最為受訪港旅客歡迎，都是以昔日漁村文化結合本地特色美食體驗為主軸的，如地道艇仔粉、鮮活海鮮宴等。相信這是因為外地旅客對香港為「美食天堂」的印象仍然根深柢固，在探索香港文化的同時亦不忘選擇包含具有港式美食的行程。

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本報記者：李智賢

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