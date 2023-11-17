【打風不停市】金管局：正和銀行商惡劣天氣交易技術詳情　相信銀行就部分交易有現成做法可參考

金管局總裁余偉文在立法會財經事務委員會會議後表示，金管局、證監、港交所 （00388） 、銀行就惡劣天氣交易安排開始討論技術詳情，港交所本月會有諮詢文件，當文件公布而有更清楚內容時，該局會再和銀行溝通，希望銀行盡早做好預備，一旦諮詢完而要實行，銀行早些做完預備便可以配合實施時間。該局此前已和銀行溝通，提及早做預備工作，銀行整體表示支持。

副總裁阮國恒在會議上表示，就惡劣天氣交易安排，金管局、證監會就惡劣天氣不同場景定下一些痛點探討如何處理，包括：若惡劣天氣發生當日之前進行的交易，但相關清算例如支票，因為「T＋2」而落在當日要進行清算，如何確保當日能進行該清算；惡劣天氣發生之前的一日進行的交易，惡劣天氣當日要做資金調撥以進行清算，要如何進行；惡劣天氣當日發生的交易如何清算、若惡劣天氣維持數天該如何做清算等。

阮國恒稱，相信上述場景有部分對於銀行而言不難處理，現時部分交易例如美股，仍會在惡劣天氣時進行，相關資金調撥安排一直要續進行，相信有現成做法可供參考，而金管局仍和證監會探討詳細方案，局方會持開放態度處理，但會確保金融機構員工安全。

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記者：胡學能