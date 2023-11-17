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【打風不停市】金管局：正和銀行商惡劣天氣交易技術詳情 「部分場景不難處理」
股市 12:53 2023/11/17
金管局總裁余偉文在立法會財經事務委員會會議後表示，金管局、證監、港交所 （00388） 、銀行就惡劣天氣交易安排討論技術詳情。他表示，當港交所本月發布諮詢文件，金管局會再和銀行溝通，希望銀行盡早做好預備。余偉文又指，據金管局早前溝通，銀行整體表示支持惡劣天氣交易安排。
副總裁阮國恒在會議上表示，金管局、證監會正掙討如何處理惡劣天氣不同場景的痛點，包括：若惡劣天氣發生當日之前進行的交易，但相關清算例如支票，因為「T＋2」而落在當日要進行清算，如何確保當日能進行該清算；惡劣天氣發生前一日進行的交易，惡劣天氣當日要做資金調撥以進行清算，要如何進行；惡劣天氣當日發生的交易如何清算、若惡劣天氣維持數天該如何做清算等。
阮國恒稱，相信上述場景有部分對於銀行而言不難處理，舉例如美股仍會在惡劣天氣時進行，相關資金調撥安排一直繼續進行，相信有現成做法可供參考。金管局仍和證監會探討詳細方案，局方會持開放態度處理，但會確保金融機構員工安全。
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記者：胡學能
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