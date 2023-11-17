▲ 【業績︱零售股】莎莎中期扭虧轉賺1億元 不派中期息

莎莎 （00178） 公布中期業績。莎莎半年扭虧為盈，由去年同期虧損1.3億元，轉為溢利1億元，每股基本盈利3.3仙，考慮到集團所處的業務市場剛擺脫疫情帶來的挑戰，並正為未來的發展進行投資佈局，續不派中期息。

期內，營業額按年升38.3%至21.4億元，主因恢復通關後，旅客重訪其主要業務市場港澳特區，抵銷了內地及東南亞的經濟困局帶來的影響。毛利增加53.6%至8.8億元，毛利率41.1%，提高4.1個百分點，主要是由於銷售增加，尤其是獨家品牌銷售比重增加所致，反映策略漸見成效。

線下營業額18.5億元；線上銷售額為近3億元，與去年同期相若，線上滲透率佔期內集團總銷售額的13.9%，相對疫情前為4.8%。

按地區計，港澳特區營業額17.2億元，升57.9%，佔總營業額80.2%。期內，集團來自旅客的銷售額佔約48.6%，而疫情前則為 74%。線下銷售增64.9%至16.2億元，同店銷售增長率更為明顯，達 65.7%，線上營業額9590萬元。

內地方面，營業額為2.4億元，較去年同期跌12%，線下銷售額下降25.2%至8480萬元。

由10月1日至11月12日的第三季，集團總營業額較去年同期上升27%至5.3億元。其中港澳特區營業額升33.3%至4億元，內地營業額8010萬元，升15.8%。

莎莎稱，港澳市場方面集團正積極尋求擴大店舖網絡，物色非遊客區地段迎合本地顧客，同時在旅客常到的黃金地段尋找舖位，與現有覆蓋範圍互補，但具體要視乎租金是否合理。此外，集團已簽定新租約，將於香港特區開設三間新店，其中下半年開設兩間店舖，一間位於非遊客區的黃竹坑，另一間則位於中環區。 第三間位於啟德的新店，將於2024/25 財年開幕。

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責任編輯︰梁浩碩