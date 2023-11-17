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【網購時代】亞馬遜推出綫上汽車銷售　明年起可網購現代汽車

科技 13:03 2023/11/17

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網購的便利令不少人都愛不釋手，但一手的汽車等產品，一般都不會出現在網購平台上。近年慢慢進軍汽車領域的電商巨頭亞馬遜（Amazon），有意打破傳統，宣布推出綫上汽車銷售，允許經銷商透過亞馬遜電商平台銷售汽車。

【棄用Android】亞馬遜被揭開發自家作業系統　智能喇叭已率先應用

以往消費者可以透過亞馬遜的電商平台，瀏覽汽車款式和規格並比較價格，但不能在該平台產，真正購買汽車。該企今（17日）則宣布，與現代汽車（Hyundai）達成協議，從明年開始，容許現代汽車的經銷商透過其平台銷售汽車。

屆時，消費者除可在平台上瀏覽汽車外，還可以「使用他們喜歡的付款方式進行購買」。他們還可以選擇在附近的經銷商處取車，或要求將車送到家中。相關交易的最終賣家仍然是經銷商；亞馬遜的平台將繼續成為消費者和經銷商之間的中間人。

亞馬遜發布網誌指，這種新的購物體驗，將為經銷商創造另一種銷售方式，且為客戶提供便利。

此外，作為協議的一部分，亞馬遜的Alexa 語音助理，將從2025年開始應用於現代汽車中，並將使用 AWS 提供雲端服務。

【AI競賽】Amazon傳正研發大型語言模型　增加AWS吸引力

【Amazon侵權】Nokia起訴Amazon及HP　侵犯影片串流技術版權

責任編輯：殷凱怡

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