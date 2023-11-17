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【APEC】反以色列示威者堵海灣大橋 警拘數十人

環球政治 12:20 2023/11/17

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亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議於美國三藩市舉行，有反以色列的示威者周四（16日）堵塞通往該市的海灣大橋（Bay Bridge），要求以軍停火。警方派員250人到場驅散，並拘捕數十人。

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事發時約有200名示威者集結在海灣大橋上，參與團體包括巴勒斯坦青年運動（Palestinian Youth Movement）和灣區巴勒斯坦團結會（Bay Area Palestine Solidarity）。

加州公路巡邏隊稱，示威者將車停在橋上，並將車匙扔進海灣以堵塞大橋。

示威者呼籲以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）停火，並舉起「停止種族滅絕」和「美國不要向以色列提供軍援」等標語。

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加州公路巡邏隊向集結示威者發出驅散令後，多達250名警察拘留在場示威者。大橋西行方向封閉近4小時，當局在橋上部署拖車，清除滯留現場的車輛。

據悉，警方拘捕數十名示威者。示威者被捕後繼續高喊「解放巴勒斯坦」和「巴勒斯坦將會自由」等口號。

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責任編輯：鄭錦玲

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