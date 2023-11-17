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【YouTube更新】YouTube調整廣告指引　放寬裸露母乳餵哺及性感舞蹈影片

科技 11:47 2023/11/17

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YouTube為免不良內容在平台上散播，除了會再涉及爭議和敏感論題的影片「黃標」外，針對廣告內容亦是多多限制。但YouTube近日卻一反常態，突然無預警地放寬其「廣告友好內容指引」，容許裸露的母乳餵哺及性感舞蹈影片。

【YouTube AI】YouTube將推2大AI工具　總結內容及留言

據YouTube官網指，以往雖然影片創作者可以透過讓YouTube加插母乳餵哺內容的影片賺取廣告收入，但相關影片僅限於「看不見女性乳暈」的情況。是次政策更新後，可見乳暈的母乳餵哺影片將被容許在平台上發放，但前題是所關影片中，必須有「孩子在場」。

針對性感舞蹈影片方面，YouTube亦指，不涉及性暗示動作，且具節奏的舞蹈，如電臀舞和貼身舞，及短暫的「少布」舞蹈服裝，現均可以賺取廣告收入。 

據外媒《The Verge》報道，YouTube昨（16日）亦在專為創作者而設的內部頻道發布一段影片，由該企的貨幣化政策負責人Conor Kavanagh講解上述兩項更新。

其中提到，雖然現時針對YouTube上的舞蹈影片，限制較少，但指引仍然限制帶有「故意和反覆出現的乳房、屁股和生殖器」，及被YouTube定義為「極其少布服裝」的舞蹈影片。另根據目前YouTube的裸露指引，亦必須至少覆蓋影片中人物的乳房或臀部，且相關身體部位不可為該影片的焦點。

【嚴加打擊】YouTube發表聲明　將加強打擊廣告攔截器

【YouTube更新】YouTube推多項更新　增穩定音量功能

責任編輯：殷凱怡

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