▲ 【外匯基金】余偉文：第四季外匯基金續防禦式管理 慢慢增加非美元投資

外匯基金第三季投資虧損55億元，但今年首三季仍錄投資收入1109億元，按年扭虧。金管局總裁余偉文形容，首三季表現為全年表現帶來良好緩衝空間，而今季以來投資表現平穩、正面，若餘下一個半月維持現狀，相信2023年外匯基金投資表現將會正面，但仍要看會否有事件或數據出現令市場產生波動。

余偉文續指，第四季會續防禦方式管理該基金的投資，金管局一直將債券的年期減短，以至長債倘有變動，對該基金的估值不會有太大影響，且利息收益會較平穩。

余偉文：正慢慢增加外匯基金非美元資產 「人民幣資產是頗佳工具」

他表示，金管局亦多元化外匯基金投資，例如增加私募股權和房地產投資，冀中長期帶來好收益。該局亦多元化該基金的投資，慢慢增加非美元資產，包括人民幣資產，人民幣資產跟其他傳統資產相連性低，若降低整個資產組合風險，人民幣資產是降低風險的頗佳工具。

余偉文談到外匯基金投資環境，認為今季至明年上半年，市場有很多不確定性，主要是利率未完全清楚，利率走向關係到通脹情況，美國整體通脹率近來稍跌，但服務業通脹仍頗高，當中不少是工資升幅，勞工市場在美國頗強。他指，市場一般看美息至此水平已近見頂，但認為市場討論明年會否減息，是為時尚早，聯儲局已說美息會在此高位維持較長時間，地緣政治亦予大不確定性，中東問題發展走向都會引起金融市場、能源市場價格波動，往後的山通脹和利率走向亦可以受影響。

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記者：胡學能