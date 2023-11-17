【業績｜9988】阿里巴巴破天荒派息、股息率超騰訊　螞蟻集團盈利倒退65%實為大升？

阿里巴巴 （09988） 周四公布季度業績，市場焦點集中在馬雲家族信託減持、盒馬鮮生阿里雲IPO計劃叫停和新管理層未來策略部署，但與此同時，阿里巴巴亦有其他罕有行動，包括首度派發股息。阿里巴巴宣派每股0.125美元股息，折合約相當於每股0.97港元，派息總額達25億美元，是公司上市近10年以來首次派發股息。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，派息是基於「對業務基本面充滿信心」，形容這是在現有股份回購計劃之外，又一持續努力提高股東回報的 舉措。阿里巴巴業績表明「每年重新審視並決定股息金額」，暗示未來或年年有息派。

阿里巴巴於上季回購約17億美元，而目前董事會授權的股份回購計劃下仍有 146億美元回購額度，有效期至2025年3月。

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阿里巴巴現金股息率超騰訊？

阿里巴巴將今次派息歸為2023年3月底止財年的股息，以該財年非通用會計準則（non-GAAP）盈利205.86億美元計，阿里巴巴派息比率約12%。

以最新港股現價73元計，阿里巴巴現價股息率1.3厘，較騰訊 （00700） 現金股息率0.76厘更高。不過，騰訊近年以實物分派方式，將旗下投資成熟的上市公司回饋股東，為股東帶來額外回報。

另外，若是持有阿里巴巴美股（美：BABA），每份ADS可收息1美元。阿里巴巴將於12月20日除淨，2024年1月11日派發。

螞蟻集團季度盈利大跌逾6成 歸因於罰款入帳

以往阿里巴巴業績另一焦點是支付寶母企螞蟻集團的業績表現，阿里巴巴最新公布，在9月底止季度，螞蟻集團依權益法核算的投資收益為8.46億元人民幣，較去年同期大減65%，按季更少81%。

按阿里巴巴解說，螞蟻集團收益貢獻下跌，是反映中國監管機構7月宣佈對螞蟻集團處以70.7億元人民幣的罰款。

以阿里持股螞蟻集團33%股權，螞蟻集團上季整體盈利為25.64億元人民幣。若螞蟻上季入帳全額罰款，撇除罰款的季度盈利則約96.34億元人民幣，按年實質升35%，但按季就回落27%，反映螞蟻集團盈利表現依然大起大跌。

季度（億元人民幣） 阿里巴巴業績內

螞蟻集團投資收益貢獻 相當於螞蟻集團季度盈利 2023年9月季度 8.46 25.64 2023年6月季度 43.64 132.24 2023年3月季度 31.80 96.36 2022年12月季度 10.05 30.45 2022年9月季度 23.92 72.48 2022年6月季度 37.17 112.64 2022年3月季度 72.75 220.45

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記者：麥德銘