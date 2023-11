【以巴戰爭】以軍稱醫院發現隧道豎井 尋獲兩名人質遺體（第二版）

以色列軍周四(16日)繼續搜查加沙城最大的希法醫院(Al-Shifa),稱於醫院發現巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯(Hamas)的隧道豎井,並於醫院附近發現兩名女性人質的遺體。

以軍當晚聲稱,於醫院發現一個正運作的隧道豎井和一輛裝有大量武器的車,並公開於現場拍攝的影片和照片。

Exposing another layer of Hamas’ exploitation of three of the largest hospitals in Gaza:



🔻Inside the Shifa Hospital complex, a Hamas terrorist tunnel was uncovered.



