【以巴戰爭】以軍稱醫院發現隧道豎井 尋獲兩名人質遺體（第二版）

以色列軍周四（16日）繼續搜查加沙城最大的希法醫院（Al-Shifa），稱於醫院發現巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的隧道豎井，並於醫院附近發現兩名女性人質的遺體。

【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國 【下一頁】

以軍當晚聲稱，於醫院發現一個正運作的隧道豎井和一輛裝有大量武器的車，並公開於現場拍攝的影片和照片。

Exposing another layer of Hamas’ exploitation of three of the largest hospitals in Gaza:



🔻Inside the Shifa Hospital complex, a Hamas terrorist tunnel was uncovered.



1/3 pic.twitter.com/uGo4uBdTly — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

以軍又指他們搜查醫院綜合大樓後，發現有武器、屬於哈馬斯的情報、軍事技術設備、指揮控制中心及通訊設備，並於電腦等設備發現與以色列人質相關的資訊和錄影片段。

以色列同日較早時指控哈馬斯，隱瞞曾將醫院用作恐怖活動指揮控制中心。但哈馬斯任命的加沙衛生部官員否認指控，聲稱以軍未於醫院發現任何武器。

【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質 【下一頁】

另外，以軍透露在希法醫院附近建築物尋獲兩名以色列人質的遺體，同時於現場發現步槍和火箭彈等軍事裝備。

她們分別是日前哈馬斯已公布其死訊的19歲女兵馬爾亞諾（Noa Marciano），以及身患癌症的65歲老婦韋斯（Yehudit Weiss）。韋斯於哈馬斯10月7日突襲以色列南部時，在Be’eri定居點被綁架。

天空電視台報道，Be’eri的131名死者中，至今已確認118人身份，當中有22個家庭有多於2名家庭成員身亡。韋斯一家正是傷亡最嚴重的家庭,至今已有4人證實死亡，年齡介乎65至69歲，另有3名成員相信被俘虜，年齡分別為18、53及56歲。

以軍發言人證實，已將兩人的遺體運回以色列境內。馬爾亞諾的喪禮周五（17日）舉行，從相片可見，她的母親於喪禮上泣不成聲，伏於蓋上以色列國旗的靈柩上飲泣。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲