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【以巴戰爭】以軍稱醫院發現隧道豎井 並尋獲人質遺體

環球政治 11:00 2023/11/17

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以色列軍周四（16日）繼續搜查加沙城最大的希法醫院（Al-Shifa），稱於醫院發現巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的隧道豎井，並於醫院附近發現一名女性人質的遺體。

【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國 【下一頁】

以軍當晚聲稱，於醫院發現一個正運作的隧道豎井和一輛裝有大量武器的車，並公開於現場拍攝的影片和照片。

以軍又指他們搜查醫院綜合大樓後，發現有武器、屬於哈馬斯的情報、軍事技術設備、指揮控制中心及通訊設備，並於電腦等設備發現與以色列人質相關的資訊和錄影片段。

以色列同日較早時指控哈馬斯，隱瞞曾將醫院用作恐怖活動指揮控制中心。但哈馬斯任命的加沙衛生部官員否認指控，聲稱以軍未於醫院發現任何武器。

【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質 【下一頁】

另外，以軍透露在希法醫院附近建築物尋獲一名以色列人質的遺體，同時於現場發現步槍和火箭彈等軍事裝備。

該名女人質為65歲癌症患者韋斯（Yehudit Weiss），於哈馬斯10月7日突襲以色列南部時，在Be’eri定居點被綁架。

以軍發言人證實，已將韋斯的遺體運回以色列境內。

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責任編輯：鄭錦玲

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