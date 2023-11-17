【以巴戰爭】以軍稱醫院發現隧道豎井 並尋獲人質遺體

以色列軍周四（16日）繼續搜查加沙城最大的希法醫院（Al-Shifa），稱於醫院發現巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的隧道豎井，並於醫院附近發現一名女性人質的遺體。

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以軍當晚聲稱，於醫院發現一個正運作的隧道豎井和一輛裝有大量武器的車，並公開於現場拍攝的影片和照片。

Exposing another layer of Hamas’ exploitation of three of the largest hospitals in Gaza:



🔻Inside the Shifa Hospital complex, a Hamas terrorist tunnel was uncovered.



1/3 pic.twitter.com/uGo4uBdTly — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

以軍又指他們搜查醫院綜合大樓後，發現有武器、屬於哈馬斯的情報、軍事技術設備、指揮控制中心及通訊設備，並於電腦等設備發現與以色列人質相關的資訊和錄影片段。

以色列同日較早時指控哈馬斯，隱瞞曾將醫院用作恐怖活動指揮控制中心。但哈馬斯任命的加沙衛生部官員否認指控，聲稱以軍未於醫院發現任何武器。

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另外，以軍透露在希法醫院附近建築物尋獲一名以色列人質的遺體，同時於現場發現步槍和火箭彈等軍事裝備。

該名女人質為65歲癌症患者韋斯（Yehudit Weiss），於哈馬斯10月7日突襲以色列南部時，在Be’eri定居點被綁架。

以軍發言人證實，已將韋斯的遺體運回以色列境內。

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責任編輯：鄭錦玲