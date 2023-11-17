聖誕5感沉浸式玩樂體驗　7米高粉紅聖誕樹開啟奇妙糖果之旅

荃灣如心廣場由11月17日至1月7日特別舉辦「Christmas Candy Wonderland聖誕奇妙糖果之旅」主題活動，首度聯乘以七彩顏色、萌爆圖案及香甜滋味而深受港人歡迎的西班牙人氣手工糖品牌PAPABUBBLE，打造以五感體驗為主題的奇妙聖誕手工糖果之旅，各位大人小朋友萬勿錯過。

戶外飄雪光影糖果聖誕樹

今年商場戶外特設7米高掛滿手工糖果的少女系粉紅炫亮聖誕樹，更配上荃灣首個戶外浪漫飄雪燈光匯演及粉金動感螺旋槳飛艇，營造濃濃聖誕氣氛。

旁邊更有巨大化手工糖果裝飾製成的「糖果雪人」歡迎大家，邀請各位近距離欣賞掛滿閃亮手工糖果裝飾閃亮裝飾的聖誕樹。大家可在巨型聖誕樹和「糖果雪人」前拍下甜蜜合照。

▲ 商場戶外特設7米高掛滿手工糖果的少女系粉紅炫亮聖誕樹，更配上浪漫飄雪燈光匯演及粉金動感螺旋槳飛艇。

4.5米高香甜糖果屋 樂園式音樂歡樂大放送

踏進商場1樓將會看到4.5米高的香甜糖果屋。整個糖果屋主題裝置及兩旁的聖誕樹均佈滿了色彩艷麗的手工糖果，少女系粉色色調的糖果屋配上璀璨炫亮的燈光效果，現場更可聞到陣陣糖果香甜味，抬頭一看七彩螺旋槳飛艇更會於悠揚的糖果樂園音樂聲中轉動。大家於糖果屋遊玩時更可與薑餅人近距離打卡合照，又或坐於聖誕老人的神奇雪橇，盡情探索每個場景！

與糖果屋打卡後，可前往PAPABUBBLEE期間限定店及巨型扭糖機，期間限定店首推多款特色主題的手工糖果，於場內消費滿指定金額更換領專屬糖果樽，讓你可於巨型扭糖機盡情注滿心愛手工糖果，帶回家慢慢細嚐！

▲ ​​​​​​​室內4.5高糖果屋配上矚目燈光及隨著場內音樂緩緩轉動的螺旋槳飛艇，濃濃聖誕氣氛必定為你倆留下甜蜜回憶。

AR互動遊戲及消費換環保禮品

如心廣場二期更設「夢幻糖果挑戰」，讓大家贏取豐富商戶購物現金券或禮品。只需於場內不同位置掃瞄指定二維碼、或完成指定任務，即可獲取遊戲代幣一個，集齊指定數量遊戲代幣即可參與「夢幻糖果挑戰」一次，達到分數即可獲得指定商戶現金券或禮品；憑指定消費亦可到商場禮賓部換領環保便攜甜品餐具套裝乙份。

▲ 如心廣場二期2期將設有「夢幻糖果挑戰」AR互動遊戲，參與遊戲即可贏取商場消費禮券或禮品。

五感體驗現場拉糖表演及甜蜜糖果派對巡遊 聖誕老人見面會大派聖誕祝福

為了讓大家深入了解手工糖果的精妙手藝，從五觀感受甜味滿分的聖誕之旅，商場更特別安排精彩拉糖表演，糖果大師將即席表演由拉糖以至製成的整個過程，以視覺、嗅覺及味覺感受糖果的香甜味。

另外，商場亦會在指定日子安排糖果巡遊派發甜蜜糖果，於平安夜及聖誕節當日，聖誕老人更會驚喜現身如心廣場與大家見面，為一眾到訪糖果世界的朋友送上祝福，一同慶祝聖誕節。



(特約)