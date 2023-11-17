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【外匯基金】外匯基金第3季投資虧損55億、港股投資連虧3年 立法會議員疑問回報低於存息 余偉文：重視中長期穩定回報
金管局公布，第三季外匯基金投資虧損55億元。當中，債券收入157億元，香港股票虧損57億元，其他股票虧損80億元，外匯虧損75億元。外匯基金去年第三季投資虧損達1134億元，而今年上半年投資收入接近1000億元。
總結首三季，外匯基金投資收益1109億元，當中債券益貢獻737億元，為表現最佳類別。香港股票投資虧損105億元，其他股票投資收益405億元，其他投資165億元，非港元資產外滙估值下跌93億元。
|（億港元）
|2023年
|2022年
|2021年
|第三季
|1至9月
|全年
|全年
|債券
|157
|737
|-532
|126
|香港股票
|-57
|-105
|-195
|-210
|其他股票
|-80
|405
|-610
|688
|外匯
|-75
|-93
|-400
|168
|其他投資*
|-
|165
|-317
|1147
|投資收入／虧損
|-55
|1109
|-2054
|1919
|*2023年數據只計及6月底估值，未包括7月至9月的估值變動
立法會議員提問回報低於存息 余偉文：重視中長期穩定回報、市差仍能派息
金管局副總裁李達志表示，上季外圍孳息率整體向上，即價格下跌；股票指數季內下跌居多；貨幣兌美元季內下跌。這三方面都對上季投資表現不利影響。
有立法會議員關注外匯基金投資收益率低於坊間定存息。金管局總裁余偉文重申，外匯基金向政府派息按6年平均值來派，去年整體環球市場表現差，該基金亦向政府予好回報，故重要是提供穩定而中長期回報。
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記者︰胡學能