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【外匯基金】外匯基金第3季投資虧損55億　立法會議員疑問回報低於存息　余偉文：重視中長期穩定回報

股市 09:36 2023/11/17

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【外匯基金】外匯基金第3季投資虧損55億

金管局公布，第三季外匯基金投資虧損55億元。當中，債券收入157億元，香港股票虧損57億元，其他股票虧損80億元，外匯虧損75億元。外匯基金去年第三季投資虧損達1134億元，而今年上半年投資收入接近1000億元。

總結首三季，外匯基金投資收益1109億元，當中債券益貢獻737億元，為表現最佳類別。香港股票投資虧損105億元，其他股票投資收益405億元，其他投資165億元，非港元資產外滙估值下跌93億元。

立法會議員提問回報低於存息　余偉文：重視中長期穩定回報、市差仍能派息

金管局副總裁李達志表示，上季外圍孳息率整體向上，即價格下跌；股票指數季內下跌居多；貨幣兌美元季內下跌。這三方面都對上季投資表現不利影響。

有立法會議員關注外匯基金投資收益率低於坊間定存息。金管局總裁余偉文重申，外匯基金向政府派息按6年平均值來派，去年整體環球市場表現差，該基金亦向政府予好回報，故重要是提供穩定而中長期回報。

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記者︰胡學能

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